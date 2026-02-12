Dynamo Eisenhüttenstadt startet mit schwerer Hypothek in die Rückrunde Der Tabellenletzte der Landesklasse Ost hat sich verstärkt und hofft weiterhin auf den Klassenerhalt. von red/pm · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Pflughöft

Mit vier Punkten aus 15 Spielen belegt der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt nach Abschluss der Hinrunde den letzten Tabellenplatz in der Landesklasse Ost und läuft Gefahr, sich vom Fußball auf Landesebene zu verabschieden. Ein Szenario, das man möglichst noch verhindern möchte, sich aber um die schwere der Aufgabe völlig im Klaren ist.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt, zum einen stimmt trotz der vielen Niederlagen die Chemie und der Zusammenhalt in der Mannschaft und zum anderen sind es bis zu einem Nichtabstiegsplatz nur fünf Punkte Rückstand, was auf den ersten Blick einholbar scheint. Allerdings macht es grundsätzlich keinen Sinn, auf die anderen Mannschaften zu schauen, sondern zuallererst muss man die eigenen Hausaufgaben erledigen, sprich Punkte holen und Spiele gewinnen.

Vor allem in der Defensive braucht es mehr Stabilität, immer wieder mussten die Trainer in der Hinrunde improvisieren und mit wechselnden Abwehrreihen spielen, was oft zu leichten Fehlern, Unsicherheiten und vielen Gegentoren führte. Für die Trainer wird es eine Herkulesaufgabe, eine geeignete Formation im Abwehrverbund zu finden. Mit den erfahrenen Defensivspielern Benjamin Bartz, Toni Seelig, Eddi Hantelmann und Oliver Weniger fehlt weiterhin in der Vorbereitung und im Training sowie an den Spieltagen auf Grund von Verletzungen, Krankheit und aus familiären Gründen viel Qualität, die nicht so einfach zu kompensieren ist. Die Hoffnung, dass der eine oder andere wieder voll in das Mannschaftstraining einsteigt, ist groß und wäre ein ganz wichtiger Faktor für die Zielstellung Klassenerhalt.