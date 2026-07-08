Dynamo Dresdens Vorbereitung: Torfestivals und weitere Kaderplanungen

– Foto: Imago

Die SG Dynamo Dresden absolviert derzeit eine intensive Sommervorbereitung für die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga. Während hinter den Kulissen am finalen Kader gefeilt wird rollt auf dem Rasen bereits wieder der Ball. In den ersten beiden Testspielen der Vorbereitungsphase feierten die Schwarz-Gelben zwei deutliche Kantersiege gegen den Oberligisten Budissa Bautzen sowie den Kreisoberligisten LSV Neustadt/Spree. Am kommenden Samstag, dem 11. Juli, steht nun der nächste Härtetest gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel auf dem Programm.

Für Schmidt ist der Wechsel auch eine Rückkehr zu einem alten Bekannten. Unter Dynamo-Coach Stamm absolvierte er bereits 71 Einsätze für die U23 des SC Freiburg. Nach einer schweren Kreuzbandverletzung, die sich Schmidt Mitte Februar 2026 im Training zuzog, steht nun jedoch zunächst die Rehabilitation im Vordergrund.

Die Personalplanungen der Dresdner schreiten voran. Mit Kenneth Schmidt sicherte sich die SGD die Dienste eines 24-jährigen Innenverteidigers, der ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Elbe wechselt. Der 1,89 Meter große, linksfüßige Deutsch-Nigerianer bringt dabei bereits einiges an Erfahrung mit: Er absolvierte in der Saison 2025/26 insgesamt 21 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal und kam zuvor in seiner Karriere bereits zu zehn Einsätzen im deutschen Oberhaus.

Sportgeschäftsführer Sören Gonther betonte die Qualitäten des Neuzugangs: „Kenneth bringt sehr gute Geschwindigkeit und einen technisch versierten Spielaufbau mit.“ Man werde die nötige Geduld aufbringen und ihn auf dem finalen Weg seiner Reha begleiten. „Wir wollten ihn bewusst bereits vom Beginn der Vorbereitung mit im Kreis der Mannschaft haben, damit er von Beginn an ein Teil der Gruppe ist“, so Gonther weiter.

„Natürlich freue ich mich, wieder mit Thomas als Trainer zusammenzuarbeiten und einige bekannte Gesichter in der Kabine zu sehen“, erklärte der Abwehrspieler, der zuvor im Jugendbereich unter anderem für den SV Solvay Freiburg, die Sportfreunde Eintracht Freiburg, den FC Emmendingen und später für Hannover 96 auflief. „Jetzt liegt mein voller Fokus auf der Rückkehr auf den Platz, damit ich schnellstmöglich die Wucht im Stadion erleben kann.“

Abgänge in der Defensive und der Jugend

Während Schmidt den Kader verstärkt, haben zwei Defensivspieler den Verein endgültig verlassen. Der gebürtige Dresdner Paul Lehmann (21), der alle Jugendstationen bei Dynamo durchlief und im Herrenbereich schon an Rot-Weiß Erfurt sowie den SC Verl verliehen war, schließt sich dem Drittligisten aus Verl nun fest an. Gonther erklärte, Lehmann brauche nach kleineren Verletzungen einen dauerhaften Tapetenwechsel, um die für seine Entwicklung nötige Spielpraxis zu sammeln.

Auch Dennis Duah (22), der 2024 von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV nach Dresden kam, verlässt den Club. Nach einer Pflichtspiellosen Debütsaison bei Dynamo und anschließenden Leihen zu Energie Cottbus sowie dem TSV Havelse wurde sein Vertrag aufgelöst; Havelse verpflichtete ihn nun fest. „Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht“, resümierte Gonther das vorbildliche, aber sportlich glücklose Kapitel des Innenverteidigers.

In der Nachwuchs-Akademie gab es derweil prominente Abgänge zu Erstligisten zu verzeichnen, was der Verein als Beweis seiner hervorragenden Ausbildungsarbeit wertet. Der 16-jährige tschechische Junioren-Nationalspieler Filip Zahalka, der in 17 Partien der DFB-Nachwuchsliga sechs Tore erzielte, wechselt in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach. Zudem zieht es U15-Talent Franz Lehmann zum SV Werder Bremen.

Schützenfeste zum Auftakt der Testspielphase

Sportlich begann die Vorbereitung vor 1.350 Zuschauern bei hitzigen 38 Grad in Weinböhla im ersten Training, bevor die ersten Testspiele anstanden. Gegen Budissa Bautzen präsentierte sich die SGD vor 3.500 Fans im Stadion Müllerwiese in Torlaune und gewann mühelos mit 14:0. Vincent Vermeij und Neuzugang Kaan Inanoglu schnürten dabei jeweils einen Dreierpack, während Christoph Daferner doppelt traf. Eine besondere Geschichte schrieb Aaron Riedel aus der U21: Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der zuvor beim VFC Plauen, dem Chemnitzer FC und Union Berlin ausgebildet wurde, feierte an seinem Geburtstag mit einem Doppelpack einen rundum gelungenen Tag.

Ein weiterer Gewinner des Auftakts ist Jonas Oehmichen (22). Nach einer Leihe zu Alemannia Aachen, wo er auf diversen Mittelfeldpositionen und als hängende Spitze wertvolle Spielpraxis (zwei Tore, sechs Assists in der 3. Liga) sammelte, plant Trainer Stamm fest mit seiner Variabilität.

Nur einen Tag später folgte gegen LSV Neustadt/Spree das exakt gleiche Ergebnis von 14:0. Kurioserweise hielt der Neuntligist dank eines überragenden Schlussmanns Benjamin Knox zur Pause ein beachtliches 0:2. Im zweiten Durchgang brachen jedoch alle Dämme und die Gegenwehr erlosch zunehmend.

Vor 900 Zuschauern durften sich neben den treffsicheren Neuzugängen Leon Sterner und Nicolai Rapp unter anderem Niklas Hauptmann mit einem Hattrick sowie Oehmichen, Daferner und Jakob Lemmer mit Doppelpacks in die Torschützenliste eintragen. Auch U21-Akteur Niklas Remus war erfolgreich.

Ausblick auf den nächsten Härtetest

Nach den beiden torreichen Pflichtaufgaben wartet nun ein sportlich deutlich anspruchsvolleres Kaliber auf die Dresdner. Am kommenden Samstag gastiert die Mannschaft ab 15.30 Uhr auf der Jahnkampfbahn in Großenhain. Gegen den Regionalligisten aus Nordhessen hat die SGD noch eine alte Rechnung offen: Vor fast genau zwei Jahren unterlag Dynamo in der damaligen Sommervorbereitung nach 120 Minuten mit 1:2.