Dynamo Dresdens B-Juniorinnen stürmen mit Rekorden zur Meisterschaft

– Foto: Björn Kaisen

Es liest sich wie ein Fehler im System oder die Ergebnisliste eines Videospiels auf der leichtesten Stufe, doch es ist die nackte Realität in der Landesklasse Ost der B-Juniorinnen: Die Mannschaft der SG Dynamo Dresden spielt in einer eigenen Galaxie. Ein Spieltag vor dem Saisonende haben die Schwarz-Gelben die Meisterschaft perfekt gemacht – und das mit Statistiken, die wohl für die Ewigkeit bestimmt sind.

Wie gnadenlos die Dresdnerinnen ihre Spiele durchziehen, bekamen am vergangenen Spieltag die Juniorinnen des JFV ONFA Kamenz zu spüren. Nach 80 gespielten Minuten (die reguläre Spielzeit im B-Juniorinnen-Bereich) leuchtete ein unvorstellbares 0:32 von der Anzeigetafel.

Der Fünferpack: In der zweiten Halbzeit drehte Lena Neubert völlig auf und erzielte innerhalb von nur fünf Minuten fünf Treffer (58., 60., 60., 62., 63.).

Der Blitzstart: Schon nach vier Minuten stand es durch Tore von Auris (3.) und Müller (3., 4.) 0:3.

Das furiose Finish: Selbst in der Schlussminute (80.) schraubten Auris mit einem Doppelpack und Hentrich das Ergebnis mit drei Toren in den letzten 60 Sekunden auf den 0:32-Endstand.

Eine Saison der Superlative

Der Erfolg in Kamenz war kein Ausreißer, sondern das gewohnte Bild in dieser Spielzeit. Die Dynamo-Mädels marschierten ohne einen einzigen Punktverlust durch die Liga. Bei 21 Siegen aus 21 Spielen schoss die Offensive sagenhafte 371 Tore – das macht einen Schnitt von fast 18 Treffern pro Spiel! Demgegenüber steht eine Defensive, die in der gesamten Saison lediglich sechs Gegentreffer zuließ.

Blickt man auf den Saisonverlauf, zieht sich eine Spur der Verwüstung durch die Liga:

6. Spieltag: SG Dynamo Dresden – SG Stahl Schmiedeberg 35:0

10. Spieltag: SG Dynamo Dresden – JFV ONFA Kamenz 41:0

12. Spieltag: SG Dynamo Dresden – SpVgg. Dresden-Löbtau 34:0

17. Spieltag: SG Stahl Schmiedeberg – SG Dynamo Dresden 0:34

Das interne Wettschießen um die Torjägerkrone

Besonders beeindruckend ist der Blick auf die vereinsinterne Torschützenliste. Vor dem letzten Spieltag teilen sich Lena Neubert und Matilda Schönherr mit jeweils unfassbaren 88 Buden den Spitzenplatz. Zusammen mit Lea Müller (41 Tore) hat dieses Trio allein 217 der 371 Saisontore erzielt – mehr als jede andere Mannschaft der Liga.