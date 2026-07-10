Dynamo Dresden verpflichtet Keller – Top-Talent Kömür umworben Fußball Zweite Bundesliga von Thomas Leichsenring · Heute, 13:41 Uhr · 0 Leser

Feste Größe bei Dynamo Dresden: Innenverteidiger Thomas Keller. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian

Der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Thomas Keller fest unter Vertrag genommen. Der Schwabhausener bleibt demnach auch nach Ablauf der Leihe in Dresden.

Der 26-jährige Abwehrspieler aus Schwabhausen war zu Jahresanfang vom damaligen Bundesligisten 1. FC Heidenheim auf Leihbasis zum sächsischen Traditionsverein gekommen. Keller überzeugte auf ganzer Linie. Fortan war es Wunsch der Dynamo-Verantwortlichen, den neuen Abwehrchef zu halten. Keller wird also auch zukünftig das Trikot mit der Rückennummer 39 tragen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Thomas hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welche Qualitäten er sowohl sportlich als auch menschlich mitbringt“, so Dynamo-Sportgeschäftsführer Sören Gonther auf der Homepage des Vereins. „Er identifiziert sich voll mit Dynamo Dresden, arbeitet jederzeit mannschaftsdienlich und verfügt über genau die Mentalität, die wir benötigen und hier bei uns sehen wollen.“ Als Keller nach Dresden kam, stand Dynamo in Abstiegsgefahr. Unter seiner Regie stabilisierte sich die Abwehr, Dresden schaffte nicht zuletzt deshalb den Klassenerhalt. Der 1,86 Meter große Defensivspieler absolvierte 14 Pflichtspieleinsätze für Dynamo, in denen er drei Treffer erzielte.