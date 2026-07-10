Dynamo Dresden verpflichtet Keller

Feste Größe bei Dynamo Dresden: Innenverteidiger Thomas Keller. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian

Der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Thomas Keller fest unter Vertrag genommen. Der Schwabhausener bleibt demnach auch nach Ablauf der Leihe in Dresden.

Der 26-jährige Abwehrspieler aus Schwabhausen war zu Jahresanfang vom damaligen Bundesligisten 1. FC Heidenheim auf Leihbasis zum sächsischen Traditionsverein gekommen. Keller überzeugte auf ganzer Linie. Fortan war es Wunsch der Dynamo-Verantwortlichen, den neuen Abwehrchef zu halten.

Keller wird also auch zukünftig das Trikot mit der Rückennummer 39 tragen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Thomas hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welche Qualitäten er sowohl sportlich als auch menschlich mitbringt“, so Dynamo-Sportgeschäftsführer Sören Gonther auf der Homepage des Vereins. „Er identifiziert sich voll mit Dynamo Dresden, arbeitet jederzeit mannschaftsdienlich und verfügt über genau die Mentalität, die wir benötigen und hier bei uns sehen wollen.“

Als Keller nach Dresden kam, stand Dynamo in Abstiegsgefahr. Unter seiner Regie stabilisierte sich die Abwehr, Dresden schaffte nicht zuletzt deshalb den Klassenerhalt. Der 1,86 Meter große Defensivspieler absolvierte 14 Pflichtspieleinsätze für Dynamo, in denen er drei Treffer erzielte.

Galatasaray Istanbul soll ein Angebot für Top-Talent Mert Kömür vorgelegt haben

„Ich glaube, es war nie ein Geheimnis, dass Dynamo Dresden im vergangenen halben Jahr für mich zu einer echten sportlichen Heimat geworden ist“, sagte Keller bei der Vertragsunterzeichnung. „Ich fühle mich im Verein, in der Mannschaft und der Stadt enorm wohl. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, auch weiterhin hier in Dresden auflaufen zu dürfen.“

Dresden ist für den 26-jährigen Schwabhausener nach dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Heidenheim die dritte Station als Profi.

Unterdessen bemüht sich offenbar ein weiterer namhafter Verein um Mert Kömür. Wie das Online-Portal „Fußball-Transfers“ unter Berufung auf das türkische Portal „Sporx“ berichtet, hat Galatasaray Istanbul dem Bundesligisten FC Augsburg schon ein Angebot für den 20-jährigen Offensivspieler aus Dachau vorgelegt. Wie hoch die Offerte ausfällt, gehe nicht aus dem Bericht hervor, schreibt „Fußball-Transfers“.

Seit Monaten gibt es Meldungen, wonach Kömür den FCA verlassen könnte. Auch Galatasarays Stadtrivale Besiktas sowie der FC Porto, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der FC Brügge sollen an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers interessiert sein. Laut Fußball-Transfers fordert der FC Augsburg 20 Millionen Euro Ablöse. Kömür hat beim FCA noch einen Vertrag bis Sommer 2029.

Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber bestätigte erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit „Bulinews“, dass für Kömür ein „großer Markt“ bestehe.