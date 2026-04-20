Dynamo Dresden und Budissa Bautzen gehen gemeinsamen Weg Starke Partnerschaft für den Nachwuchs von pm · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Budissa Bautzen

Zwei Vereine, ein gemeinsames Ziel: Die SG Dynamo Dresden und die FSV Budissa Bautzen werden künftig einen gemeinsamen Weg in der Nachwuchsförderung gehen. Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung, die offiziell beim Zweitligaspiel am vergangenen Samstag durch Dynamo Dresden und Budissa Bautzen besiegelt wurde, bündeln beide Clubs ihre Kompetenzen, um Talente aus der Region gezielt zu entwickeln und nachhaltig zu fördern.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht ein enger fachlicher Austausch sowie die Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen in der Nachwuchsarbeit. Dazu gehören unter anderem gemeinsame Sichtungstage, Talentetrainings sowie regelmäßige Vergleichsspiele zwischen den Nachwuchsmannschaften beider Vereine. Darüber hinaus ist vorgesehen, besonders leistungsstarke Spieler schrittweise an die Strukturen der Nachwuchs Akademie der SG Dynamo Dresden heranzuführen.

Sven Johne, Präsident der FSV Budissa Bautzen: „Die Kooperation mit der SG Dynamo Dresden eröffnet uns neue Möglichkeiten in der Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit. Unsere Spieler profitieren von zusätzlichen Impulsen und Perspektiven, gleichzeitig stärken wir unsere eigenen Strukturen durch den intensiven Austausch.“ Marco Hartmann, Leiter Nachwuchs Akademie der SG Dynamo Dresden: „Mit der FSV Budissa Bautzen verbindet uns das gemeinsame Ziel, Talente aus der Region bestmöglich zu fördern. Die Kooperation schafft dafür eine verlässliche Grundlage und ergänzt unseren Ansatz in der Nachwuchsentwicklung sinnvoll.“