Dynamo Dresden testet in Weida In den vergangenen Jahren hat sich der FC Thüringen Weida zu einem leuchtenden Vorbild für sportlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und kreative Vereinsarbeit entwickelt.

Der FC Thüringen Weida freut sich auf ein ganz besonderes Highlight. Am 27. Juni 2025 soll die SG Dynamo Dresden im heimischen Sportpark Roter Hügel zu Gast sein. Vorausgesetzt, die Dresdner verpassen die Relegation zur 2. Bundesliga - sprich, sie beenden die laufende Saison entweder auf Platz 1 oder 2 und steigen direkt auf oder landen auf Rang 4 oder schlechter und bleiben in der 3. Liga. Dann wird dieser Fußballkracher zur Realität. Falls die SG Dynamo Dresden in die Relegation muss, startet die Vorbereitung bei den Sachsen später und das Testspiel fällt aus. Doch wenn alles nach Plan läuft, würde es zu einem Wiedersehen nach genau 45 Jahren zwischen beiden Vereinen kommen. Bereits am 11. Oktober 1980 traf die damalige BSG Fortschritt Weida im FDGB-Pokal auf Dynamo Dresden. In der damaligen Begegnung, die mit einem 0:4 (0:2) endete, standen auf Weidaer Seite unter anderem Ulrich Tambor, Frank Pohland, Klaus Smieskol und Volker Wengler auf dem Platz. Die Dresdner wurden damals von Legenden wie Dixie Dörner, Reinhard Häfner und Peter Kotte angeführt.



Die Ausgangslage könnte besser kaum sein: Nach dem 2:1 gegen Sandhausen hat Dynamo Dresden drei Matchbälle für den Aufstieg in die 2. Bundesliga!

Für den FC Thüringen Weida wäre es in der heutigen Zeit ein absolutes Fußballfest, wenn man am letzten Schultag vor den Sommerferien eine Profimannschaft und im besten Fall einen frisch gebackenen Zweitligisten in der Osterburgstadt begrüßen darf. Nach vielen Jahren würde damit endlich wieder ein großer Name den Weg nach Weida finden und für ein unvergessliches Sportereignis sorgen. Der Weidaer Präsident Nick Schubert war der Initiator des Spiels und lobt die Kommunikation mit den Elbstädtern: ,,Die Gespräche mit den Verantwortlichen der SG Dynamo Dresden waren von Beginn an von großer gegenseitiger Wertschätzung und Professionalität geprägt. Schon zu Jahresbeginn machte sich die sportliche Leitung vor Ort ein umfassendes Bild von unserer Infrastruktur. Es ist eine besondere Auszeichnung für den FC Thüringen Weida und die gesamte Region, dass wir mit unserem Konzept überzeugen konnten und Dynamo seinen Auftakt bei uns austragen wird. Nun drücken wir gemeinsam die Daumen für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ein Erfolg, der diesem besonderen Ereignis zusätzliche Strahlkraft verleihen würde.''



Das Testspiel im Sportpark Roter Hügel wäre für die Gäste aus der Elbestadt die erste Partie der Saison 2025/2026. Der Anstoß ist für 18 Uhr angesetzt. Bevor es jedoch so weit ist, hat Dynamo Dresden noch drei Gelegenheiten, den Aufstieg in die zweite Bundesliga perfekt zu machen. Die erste Chance bietet sich bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel bei DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld. Ganz Weida blickt nun gespannt Richtung Westen und drückt fest die Daumen, damit der Aufstieg gelingt und dieses besondere Spiel tatsächlich seinen Weg in unsere Region findet.