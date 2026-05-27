Dynamo Dresden: Sechs Testspiele und Highlight-Saisoneröffnung

In den ersten Wochen der Vorbereitung bleibt Dynamo dann zunächst in heimischen Gefilden. Geplant sind dabei zwei Testspiele in der Region gegen die FSV Budissa Bautzen und den LSV Neustadt/Spree sowie ein weiterer intensiver Test gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Anschließend geht es für die SGD ins Sommertrainingslager nach Oberösterreich. Vom 16. bis 23. Juli bereitet sich Schwarz-Gelb im Dilly – Das Nationalpark Resort in Windischgarsten auf die neue Spielzeit vor. Vor Ort bestreitet Dynamo dann ein Testspiel gegen den Grazer AK. Dynamo-Fans können dank der Fanreise-Angebote ebenfalls dabei sein und in unmittelbarer Nähe der Mannschaft das Trainingslager erleben.

Rund fünf Wochen legt die Mannschaft nach dem Saisonabschluss eine Pause ein und kann sich von einer langen, intensiven Spielzeit erholen. Ende Juni erfolgt dann die Rückkehr auf die Trainingsplätze. Nach den routinemäßigen medizinischen Untersuchungen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden findet am Donnerstag, dem 25. Juni der offizielle Trainingsauftakt der SGD statt. Für diesen ist die Sportgemeinschaft erneut in der Region zu Gast und absolviert das erste Training der Sommervorbereitung in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte der TuS Weinböhla. Alle Dynamofans sind herzlich eingeladen, den Auftakt vor Ort zu verfolgen. Die wichtigstens Informationen erhaltet Ihr dann vor dem Trainingsstart über die Kanäle der SGD.

Nach der Rückkehr nach Dresden plant Dynamo noch ein XXL-Testspiel über zweimal 90 Minuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den FC Energie Cottbus.

Zum Abschluss und Highlight der Sommervorbereitung kommt es dann zur großen Saisoneröffnung im Rudolf-Harbig-Stadion, wo die SGD die Bundesligamannschaft des 1. FC Union Berlin zur Generalprobe für die neue Spielzeit begrüßt. Alle Informationen zur Saisoneröffnung sowie dem Ticketverkauf der Partie gegen „Die Eisernen“ folgen dann in den kommenden Wochen.

Der Fahrplan der Sommervorbereitung von SG Dynamo Dresden steht fest. Los geht es am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 15 Uhr mit dem Trainingsauftakt in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte, Spitzgrundstraße 23 in 01689 Weinböhla.

Das erste Testspiel bestreitet Dynamo am Freitag, 3. Juli 2026, um 18.30 Uhr beim FSV Budissa Bautzen. Gespielt wird im Stadion Müllerwiese, Humboldtstraße 10 in 02625 Bautzen.

Bereits einen Tag später, am Samstag, 4. Juli 2026, folgt um 13.30 Uhr das nächste Testspiel beim LSV Neustadt/Spree. Austragungsort ist der Sportplatz Neustadt/Spree, Hammer 5 in 02979 Spreetal / OT Neustadt/Spree.

Am Samstag, 11. Juli 2026, trifft Dynamo um 15.30 Uhr in einem weiteren Testspiel auf den KSV Hessen Kassel. Die Partie wird in der Jahnkampfbahn Großenhain, Jahnkampfbahn in 01558 Großenhain, ausgetragen.

Das Trainingslager beginnt am Donnerstag, 16. Juli 2026, im Dilly – Das Nationalpark Resort, Pyhrnstraße 14 in 4580 Windischgarsten in Österreich.

Während des Trainingslagers steht am Samstag, 18. Juli 2026, um 16 Uhr ein Testspiel gegen den Grazer AK 1902 an. Gespielt wird in der DANA Arena Windischgarsten, Am Sportfeld 1 in 4580 Windischgarsten, Österreich.

Das Trainingslager endet am Donnerstag, 23. Juli 2026.

Am Samstag, 25. Juli 2026, empfängt Dynamo um 13 Uhr den FC Energie Cottbus zu einem weiteren Testspiel in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie. Die Begegnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Saisoneröffnung steigt am Samstag, 1. August 2026, um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion, Lennéstraße 12 in 01069 Dresden. Gegner ist der 1. FC Union Berlin.

Der Saisonstart der 2. Bundesliga 2026/27 ist für Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. August 2026, angesetzt.