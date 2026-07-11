Dynamo Dresden rüstet auf: Wichtige Rückkehr und klarer Testspielsieg

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Im Rahmen der Sommervorbereitung auf die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga hat die SG Dynamo Dresden einen weiteren Transfercoup gelandet. Außerdem absolvierte die SGD am Samstagnachmittag ihr drittes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich und besiegten den Regionalligisten KSV Hessen Kassel vor ausverkaufter Kulisse in der Großenhainer Jahnkampfbahn deutlich mit 4:0. Kurz vor dem bevorstehenden Sommertrainingslager gaben die Dresdner die feste Verpflichtung des zuvor ausgeliehenen Innenverteidigers Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim bekannt, der direkt im Testspiel auflief.

Der 1,88 Meter große Defensivspieler war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison von den Heidenheimern ausgeliehen worden, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Bundesliga spielten. In dieser Phase absolvierte er 14 Zweitligapartien, allesamt in der Startelf, und trug mit drei Treffern maßgeblich zum guten Start in die Rückrunde bei. Besondere Beachtung fanden dabei sein Tor im Derby gegen den 1. FC Magdeburg sowie der Ausgleichstreffer beim FC Schalke 04.

Die Rückkehr von Thomas Keller schließt bei den Dresdnern nicht nur emotional eine Lücke, sondern füllt auch sportlich genau jene Vakanz in der Stamm-Innenverteidigung, die er selbst nach seinem Leihende hinterlassen hatte.

Er markiert damit den zehnten Neuzugang der aktuellen Transferperiode und wird künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen. Während die Vereine über die genauen Ablösemodalitäten offiziell Stillschweigen vereinbarten, beläuft sich die Summe laut Medienberichten auf rund eine Million Euro.

Mit Keller, der in seiner Karriere bereits zwölf Einsätze in der Bundesliga, 40 Spiele im deutschen Unterhaus und zwei Partien (ein Tor) in der UEFA Conference League verbuchen konnte, unterschreibt nach Jonas Sterner und Robert Wagner bereits der dritte ehemalige Leihspieler fest an der Elbe.

Die sportliche Laufbahn des am 5. August 1999 in München geborenen Keller begann bei den Junioren der SpVgg Unterhaching und des FC Ingolstadt 04, wo ihm auch der Sprung in den Profibereich gelang. Im Sommer 2022 folgte der Wechsel an die Brenz nach Heidenheim, bevor er nun in Dresden seine neue sportliche Heimat gefunden hat.

Stimmen zur Rückkehr

Die Vereinsführung zeigte sich hocherfreut über den gelungenen Transfer. Sportgeschäftsführer Sören Gonther lobte die Einstellung des Rückkehrers: „Thomas hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welche Qualitäten er sowohl sportlich als auch menschlich mitbringt. Er identifiziert sich voll mit Dynamo Dresden, arbeitet jederzeit mannschaftsdienlich und verfügt über genau die Mentalität, die wir benötigen und hier bei uns sehen wollen.“ Gonther betonte zudem die partnerschaftlichen Gespräche mit Heidenheim, die die Verpflichtung von „Kelle“ erst möglich gemacht hätten.

Auch Keller selbst äußerte sich äußerst positiv über seinen Verbleib in Elbflorenz: „Ich glaube, es war nie ein Geheimnis, dass Dynamo Dresden im vergangenen halben Jahr für mich zu einer echten sportlichen Heimat geworden ist. Ich fühle mich im Verein, in der Mannschaft und der Stadt enorm wohl.“ Der Abwehrspieler blickt motiviert auf die kommenden Aufgaben und freut sich darauf, „wieder zu den Jungs zu stoßen und gemeinsam die kommenden Herausforderungen anzugehen.“

Souveräner Auftritt im Testspiel

Dass Keller keine lange Eingewöhnungszeit benötigt, stellte er direkt am Freitag im Testspiel gegen Kassel unter Beweis, als er in der ersten Halbzeit zum Einsatz kam. Vor den Zuschauern in der Jahnkampfbahn entwickelte sich eine einseitige Partie, in der Kapitän Niklas Hauptmann nach 38 Minuten per Kopfballablage den Führungstreffer durch U21-Spieler Nico Künzel initiierte, der den Ball flach einschob.

Nach dem Seitenwechsel tauschte das Trainerteam die Startformation gewohnheitsmäßig komplett aus, was dem Spielfluss der Schwarz-Gelben jedoch keinen Abbruch tat. In der 74. Minute verwertete Jonas Oehmichen eine Hereingabe von Niklas Remus über die rechte Seite zum 2:0. In der Schlussphase drängte Dynamo auf weitere Treffer: Nachdem ein Kopfball von Vincent Vermeij zunächst stark vom Kasseler Schlussmann pariert wurde, stand Kaan İnanoğlu in der 87. Minute goldrichtig und staubte trocken zum 3:0 ab. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Remus nur eine Minute später selbst.

Offene Torwartfrage

Trotz des dritten Sieges in der Sommervorbereitung bleiben vor dem nahenden Trainingslager noch letzte Baustellen, insbesondere auf der Torhüterposition. Bemerkenswert ist, dass Tim Schreiber in allen drei bisherigen Testspielen zusammengenommmen nur für eine Halbzeit das Tor hütete. Ob sich hieraus bereits konkrete Schlüsse für die Torwartdiskussion und den Kampf um die Nummer eins ziehen lassen, bleibt abzuwarten.

Klar ist jedoch, dass das aktuelle Torwart-Quartett noch verkleinert werden muss. Neben Schreiber konkurrieren Elias Bethke, Lennart Grill und Daniel Mesenhöler um die Plätze im Kader. Mesenhöler, der seinen auslaufenden Vertrag kürzlich unterschrieben hat, wird dabei fest als Nummer drei in die anstehende Spielzeit gehen. Einer der Schlussmänner wird das Gespann somit noch verlassen müssen, bevor die Saison endgültig startet.