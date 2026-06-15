Dynamo Dresden II krönt sich gegen Reichenbach zum Meister

Folgerichtig gingen die Dresdner in der 28. Minute durch Rick Wuchrer mit 1:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war das Zwischenergebnis, so Kästner, „hochverdient“. Erst im Anschluss verlor die Partie etwas an Einseitigkeit, da sich Dresden merklich zurückzog. Offensiv blieben die Vogtländer im ersten Durchgang dennoch weitgehend harmlos – lediglich eine Halbchance durch Ben-Daniel Schewski kurz vor dem Pausenpfiff verbuchte die Kästner-Elf.

Kästner sparte nach der Partie nicht mit Anerkennung für den Kontrahenten: „Bevor ich aufs Spiel eingehe, gehen meine Glückwünsche nach Dresden zum verdienten Aufstieg in die Oberliga. Das hat man auch in dem Spiel wieder gemerkt, mit welcher Vehemenz und Körperlichkeit, die sie in der Hinrunde noch nicht so an den Tag gelegt hatten, sie uns ihr Spiel aufdrückten.“ Die Überlegenheit der Hausherren hätte früh zu zählbaren Ergebnissen führen müssen. „Die ersten 20–25 Minuten hatten wir unsere Mühe und Not. Da hätte es auch durchaus schon 2:0 oder 3:0 stehen können“, konstatierte Kästner nüchtern.

Strobels Geniestreich sorgt für Dresdner Nervosität

In der Kabine schien der Reichenbacher Übungsleiter jedoch die richtigen Worte gefunden zu haben. Kästner forderte von seinen Akteuren eine Abkehr von der abwartenden Haltung: „In der Halbzeitansprache appellierte ich an die Mannschaft, mutiger aufzutreten und in die Zweikämpfe zu gehen.“

Die Mannschaft setzte die Vorgaben unmittelbar nach dem Seitenwechsel in die Tat um. Reichenbach agierte nun defensiv griffiger und suchte zielstrebiger den Weg nach vorn. In der 57. Minute folgte die sportliche Pointe der Begegnung: Manuel Strobel fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf per „Sonntagsschuss ins obere linke Eck“ zum 1:1-Ausgleich. „Dann stand es plötzlich 1:1, wie aus dem Nichts“, beschrieb Kästner den Wirkungstreffer, der im Dresdner Lager spürbare Nervosität auslöste.

In den folgenden 25 Minuten gestaltete der RFC die Partie nicht nur offen, sondern erarbeitete sich leichte Feldvorteile. Strobel hatte nach einem Kopfball sogar die Führung auf dem Kopf.

Der späte Knockout durch die Dresdner Klasse

In der Schlussphase bewies der Spitzenreiter jedoch, warum er die Tabelle mit nunmehr 72 Punkten souverän anführt. Trainer Sebastian König bewies mit der Einwechslung von Arne Seemann (71.) ein glückliches Händchen. Als sich viele bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Dynamo eiskalt zu. Ein präziser, tiefer Ball reichte aus, um das Reichenbacher Defensivbollwerk entscheidend zu knacken. „Dresden zog dann wieder an und mit einem einfachen langen Ball, kurz vor Schluss, hebelten sie unsere Vierer-Abwehrkette aus, legten nochmal überlegt quer und schoben dann zum Siegtreffer ein“, analysierte Kästner die entscheidende Szene in der 86. Minute, die Seemann zum 2:1-Endstand nutzte.

Trotz der späten Niederlage zog Kästner ein versöhnliches Fazit unter das Gastspiel beim Meister: „Letztendlich kann man trotzdem zufrieden sein oder war ich zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wie schon eingangs gesagt, am Anfang etwas zu mutlos, aber wir haben eine Reaktion gezeigt, hielten das Spiel lange Zeit offen.“ Am verdienten Erfolg des Aufsteigers ließ er jedoch keinerlei Zweifel aufkommen.

Während die SG Dynamo Dresden II den Aufstieg feiert, verbleibt der Reichenbacher FC mit 51 Zählern im gesicherten Mittelfeld auf dem siebten Tabellenplatz. Die Leistung der zweiten Halbzeit dürfte der Mannschaft jedoch das nötige Selbstvertrauen geben, um die verbleibende Aufgabe der Saison positiv zu gestalten.