Dynamo Dresden gegen SVD: „Schwierige Aufgaben sind die schönsten“

Offensiv blieb Dynamo dabei zeitweise zu ungefährlich und konnte die wenigen Hochkaräter nicht nutzen. Und das, obwohl die Mannschaft in der vergangenen Rückrunde mit 30 Toren in 17 Spielen zu den offensivstärksten Teams der Liga gehört hatte. Zu dieser Stärke muss die Sportgemeinschaft nun zurückfinden.

Der Auftakt in die neue Zweitliga-Saison ist für Dynamo Dresden gehörig schiefgegangen. Beim 1. FC Nürnberg unterlag die Mannschaft von Thomas Stamm mit 0:3, wobei vor allem der dreifache Torschütze Mohamed Alì Zoma kaum zu stoppen war. Zoma traf in der 9. Minute, in der 45.+3 sowie erneut in der 75. Minute, scheiterte in derselben Szene allerdings zuvor mit einem Foulelfmeter am Torwart.

Stamm selbst räumte ein, dass ihn nicht allein das Ergebnis, sondern vor allem die Art und Weise des Spiels beschäftigt habe: „Es geht immer um die Art und Weise, und mit der waren wir alle nicht einverstanden, ehrlicherweise.“ Gleichzeitig verwies er auf ungenutzte Chancen: „Wir haben unglaublich viele gute Räume gegen Nürnberg gehabt, wo wir sehr, sehr unsauber sind. In der ersten Halbzeit laufen wir dreimal eins gegen eins auf den Torhüter.“

Für den Trainer ist klar, dass die Aufarbeitung einer solchen Enttäuschung eng mit dem kommenden Spiel verknüpft ist: „Wenn es um die Verarbeitung geht, ist das Darmstadt-Spiel jetzt schon auch nicht so unwichtig, weil du natürlich ein paar Sachen besser machen willst.“

Standardsituationen als offene Baustelle

Ein zentrales Thema der Pressekonferenz waren die Standardsituationen, bei denen Dynamo zuletzt anfällig wirkte. Stamm nannte konkrete Zahlen: „Wenn man die Vorbereitungsspiele dazunimmt, haben wir sieben Gegentore und davon fünf Standardtore kassiert. Und da wird mit Darmstadt eine Wucht auf uns zukommen, da braucht man eine andere Präsenz, eine andere Wachheit.“

Besonders die körperliche Präsenz der Darmstädter Innenverteidiger bereitet Sorge. Auf die Frage, wie man den 2,03 Meter großen Aleksandar Vukotic stoppen könne, antwortete Stamm: „Es wird nicht nur um ihn gehen, der eine gewisse Größe hat. Patrick Pfeiffer ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch größer. Und es gibt mit Lakenmacher auch keinen kleinen Stürmer, mit fast 1,90 Meter.“

Dabei verwies er auf vergangene Erfolge gegen groß gewachsene Gegner: „Aber am Ende haben wir auch schon gezeigt, dass wir so eine Wucht und so eine Körpergröße weghalten können. Und dann alles dafür tun, dass es wenig bis keine Ecken gibt.“

Historie voller Emotionen gegen die Hessen

Die Begegnungen zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 waren in der Vergangenheit von einem regelrechten Wechselbad der Gefühle geprägt. Höhepunkt war das hochemotionale DFB-Pokalspiel 2024, das die Dresdner erst in der Verlängerung verloren, nachdem Jakob Lemmer in der 90.+10 Minute den Ausgleich erzielt und die Partie damit in die Verlängerung gerettet hatte.

In der vergangenen Saison 2025/26 folgte zunächst ein ernüchterndes Hinspiel, das man mit 0:2 verlor und in dem kaum Chancen nach vorne entstanden. Das Rückspiel hingegen verlief befreiend: Dynamo gewann mit 3:1, beide Teams sahen eine rote Karte, und Vincent Vermeij (doppelt) sowie Christoph Daferner trafen für die Dresdner.

In der Gesamtbilanz der vergangenen zwölf Partien überwiegt jedoch klar die Darmstädter Seite: Nur zwei Siege und drei Unentschieden stehen sieben Niederlagen der Sportgemeinschaft gegenüber.

Stamm ordnete den kommenden Gegner entsprechend ein: „Wir erwarten, so wie wir es die letzten zwei Spiele auch hatten in denen wir auf Darmstadt getroffen sind, eine unglaubliche Wucht was Körpergröße und Intensität anbelangt.“

Ein Sommer mit 13 Neuzugängen bei Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 hat seinen Kader in diesem Sommer mit 13 Neuverpflichtungen deutlich umgebaut. Während das Innenverteidigerduo Patric Pfeiffer und Aleksandar Vukotic zusammenblieb, standen im ersten Saisonspiel gegen Holstein Kiel mit Noah Weißhaupt, Hiroki Akiyama, Florian Kleinhansl, Christopher Lannert und Lance Duijvestijn gleich mehrere Neue in der Startelf.

Stamm wollte die Qualität des Umbaus nicht abschließend bewerten, äußerte sich aber grundsätzlich anerkennend: „Ich finde, sie haben sich gut verstärkt, haben eine gute Breite. Und haben Jungs, die in ganz vielen Zweitliga-Mannschaften von Beginn an spielen würden, auf der Bank.“

Insgesamt schätzt der Trainer Darmstadt als eine Mannschaft ein, „die ich eher im vorderen Drittel erwarten werde, auch wenn sie vielleicht in der Rückrunde nicht so ihre Punkte eingefahren haben.“

K-Block darf doch ins Stadion

Für zusätzliche emotionale Wucht dürfte auch die Zuschauerkulisse sorgen. Die zunächst verhängte Strafe, den K-Block zu sperren, wurde aufgehoben: Nach Erhebung der Schiedsklage ist die Vollstreckung der vom DFB-Bundesgericht ausgesprochenen Strafe bis zum Abschluss des Schiedsverfahrens ausgesetzt worden, das voraussichtlich im Herbst durchgeführt wird.

Damit findet das Heimspiel gegen Darmstadt 98 ohne Sperrung einzelner Zuschauerbereiche im Rudolf-Harbig-Stadion statt, bereits erworbene Tickets in den Blöcken K1 bis K5 behalten ihre Gültigkeit. Die ursprüngliche Strafe war wegen der Ausschreitungen im Spiel gegen Hertha BSC verhängt worden; Dynamo hatte dagegen Berufung eingelegt.

Für Stamm ist die Rückkehr der Fans ein wichtiger Faktor: „Volle Hütte zu Hause, die Wucht vom K-Block. Und dann ist der K-Block auch in der Lage, das ganze Stadion mitzunehmen. Ja, das ist ein Schlüssel für uns.“

Chance, den Kontrahenten zu überholen

Zum Abschluss blickte Stamm auch auf die tabellarische Konstellation: Ein Sieg gegen Darmstadt würde Dynamo direkt an den Hessen vorbeiziehen lassen. „Wenn wir gewinnen, können wir Darmstadt überholen“, sagte der Trainer und ordnete die Aufgabe realistisch ein: „Es ist am Anfang der Saison natürlich immer deutlich einfacher, das ist mir bewusst, aber mit der Haltung, die Dinge positiv zu sehen: Wenn du gewinnst, kannst du an einer sehr, sehr guten Mannschaft vorbeiziehen, die ich am Ende eher vorne dran sehe.“

Zur Erwartungshaltung nach einer starken Rückrunde sagte er zudem: „Schwierige Aufgaben sind die schönsten, meiner Meinung nach, und ich habe da eine volle Überzeugung, dass wir die Qualität auch haben, die Hürden immer wieder zu überspringen.“