Dynamo Dresden bezwingt Union Berlin und schließt neue Partnerschaft

Früher Druck der Berliner Gäste

Die Begegnung begann für die Hausherren mit einigen Ungenauigkeiten, während die Gäste aus der Hauptstadt sofort dominant auftraten. Bereits in der achten Minute verfehlte Ilyas Ansah das Tor mit einem Kopfball nur hauchdünn.

Torhüter Tim Schreiber bewahrte seine Mannschaft kurz darauf mit einer starken Parade vor dem Rückstand, war jedoch in der 19. Minute machtlos. Nach einer präzisen Flanke nickte Tom Rothe den Ball zielsicher ins lange Eck ein und belohnte die starke Anfangsphase der Unioner.

Die direkte Antwort des Kapitäns

Dynamo zeigte sich von dem Rückschlag unbeeindruckt und lieferte die perfekte Reaktion. Nur drei Minuten nach dem Gegentreffer brachte Jonas Sterner eine scharfe, flache Hereingabe von der rechten Seite in den Strafraum, wo Kapitän Niklas Hauptmann goldrichtig stand und eiskalt zum 1:1-Ausgleich vollendete (22.).

Vermeij krönt starke zweite Halbzeit

Mit neuem Schwung kehrte Schwarz-Gelb aus der Kabine zurück und riss die Spielkontrolle komplett an sich. Der zunehmende Druck der SGD wurde in der 52. Minute belohnt: Nachdem ein Schuss von Hauptmann nach einer Hereingabe von Rossipal gerade noch geblockt worden war, stieg Vincent Vermeij bei der darauffolgenden Ecke im Zentrum am höchsten und köpfte den Ball zur 2:1-Führung in die Maschen.

Klarheit für den anstehenden Ligaauftakt

Der gelungene Test offenbarte zudem wichtige personelle Entscheidungen des Trainerstabs. Mit Keller, Jonas Sterner, Rapp, Wagner, Bobzien und Kaan Inanoglu standen direkt sechs Neuzugänge in der Startelf. Besonders bemerkenswert war dabei die Entscheidung in der Offensive, bei der Inanoglu den Vortritt vor Jakob Lemmer erhielt. Die Anfangsformation dürfte damit weitestgehend feststehen, bevor es am kommenden Sonntag in den Ligaauftakt gegen den 1. FC Nürnberg geht.

Ein starkes Zeichen für den Frieden

Abseits des Rasens demonstrierten die SG Dynamo Dresden und die Stiftung Frauenkirche Dresden eine tiefe gesellschaftliche Verbundenheit. Anlässlich der Grundsteinlegung vor 300 Jahren luden die Partner insgesamt 300 benachteiligte Menschen sowie Vereinskinder zum Spiel ein. Unter dem Motto „Frieden auf unseren Plätzen“ bündeln beide Institutionen in der laufenden Saison 2026/27 ihre Kräfte.

Abgerundet wird das weitreichende Engagement durch eine enge Zusammenarbeit beim traditionsreichen „LOVE DYNAMO – HATE RACISM“-Spieltag, um weiterhin aktiv für die Werte Gemeinschaft und Verantwortung für das Gemeinwesen einzustehen, so die SGD via Pressemitteilung.