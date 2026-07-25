Dynamo Dresden: Auf XXL-Test folgt Generalprobe gegen Bundesligisten

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Die Sommervorbereitung der SG Dynamo Dresden nähert sich dem Höhepunkt. Nach einer Woche im österreichischen Windischgarsten steht am Samstag, dem 1. August, die Generalprobe gegen den Bundesligisten FC Union Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion an. Zuvor absolvierte die SGD unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Doppeltest gegen den neuen und alten Zweitliga-Konkurrenten Energie Cottbus. Doch auch abseits des Rasens war die vergangene Woche bewegend: Der Aufsichtsrat verzichtet auf die Besetzung einer dritten Geschäftsführerposition und Niklas Hauptmann übernimmt das Kapitänsamt von Stefan Kutschke, während das DFB-Bundesgerichtsverfahren in Folge der Ausschreitungen gegen Hertha BSC vertagt wurde. Ein Überblick über den Fahrplan der Schwarz-Gelben.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg betonte, dass die beiden in den vergangenen Monaten wichtige Veränderungen angestoßen hätten. „Die Unstimmigkeiten der Vergangenheit sind überwommen. Die Verantwortlichen arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen“, sagte er.

Der Aufsichtsrat der Sportgemeinschaft hat die Entscheidung gefällt, eine dritte Geschäftsführerposition für den Bereich Kommunikation vorerst nicht zu besetzen. Die Stelle war zuletzt ohnehin vakant und hatte in der Vergangenheit öfter für Unmut gesorgt. Stattdessen setzt der Verein auf Kontinuität: Stephan Zimmermann und Sören Gonther bleiben die Führungsspitze.

Am Samstag folgte das Testspiel gegen den Grazer AK, am Sonntag lockerte das Programm mit Regeneration und einem Fanabend im „Salettl“ ab, wo die Profis Zeit für Autogramme und Gespräche mit den mitgereisten Anhängern hatten.

Die Mannschaft reiste vergangenen Donnerstag ins oberösterreichische Windischgarsten und bezog im „Dilly – Das Nationalpark Resort“ Quartier. Am Freitag stand die erste Einheit in der knapp anderthalb Kilometer entfernten DANA-Arena auf dem Programm, bei der neben Spielformen auch kombinatorisches Passspiel im Fokus stand.

Am Montag wagten Spieler und Staff im Hochseilgarten am Gleinkersee schwindelerregende Höhen, bevor am Dienstag und Mittwoch wieder harte Trainingseinheiten anstanden. Dabei glänzte Thomas Keller mit einem spektakulären Fallrückzieher.

Fünf Tore gegen die Steirer

Im vierten Testspiel der Vorbereitung feierte Dynamo einen klaren 5:0-Sieg gegen den österreichischen Bundesligisten. Nach einer Abtastphase erzielte Sterner in der 27. Minute die sehenswerte Führung aus knapp 20 Metern inklusive bemerkenswerter Zidane-Drehung. Kurz vor der Pause eines über zwei mal 60 Minuten ausgetragenen Spiels nutzte Niklas Remus einen Abpraller nach Freistoß von Keller zum 2:0.

Für den zweiten Durchgang wechselte Thomas Stamm die Elf komplett durch. Hauptmann erhöhte nach Vorlage von İnanoğlu auf 3:0, ehe Robert Wagner per Kopf nach Flanke von Fröling das 4:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte Alex Rossipal im Nachschuss zum 5:0-Endstand. Immer wieder stand dabei ein bewährtes Mittel im Vordergrund: Flanken von der rechten Außenbahn in den Rückraum, die die Österreicher kaum zu verteidigen wussten.

DFB-Verfahren vertagt

Während des Trainingslagers gab es auch ein Update aus Frankfurt: Das DFB-Bundesgericht vertagte am 21. Juli das Verfahren zu den Ausschreitungen im Heimspiel gegen Hertha BSC vom 4. April 2026. Eine Entscheidung über eine mögliche Sperre des K-Blocks steht weiter aus.

Geschäftsführer Stephan Zimmermann erklärte, man prüfe nun, inwiefern weitere Beweise in die nächste Verhandlung einfließen könnten. „Unsere grundsätzliche Überzeugung, dass die Argumente und Sichtweisen gehört werden sollten und diese einen erheblichen Einfluss auf das Urteil haben können, bleibt weiterhin unverändert“, sagte er.

Hauptmann führt das Team an

Mit dem Karriereende von Stefan Kutschke hat die Mannschaft einen neuen Anführer gewählt. Niklas Hauptmann übernimmt zur neuen Saison das Kapitänsamt, sein Stellvertreter wird Vincent Vermeij. Den Mannschaftsrat vervollständigen Lukas Boeder, Nicolai Rapp, Robert Wagner und Thomas Keller.

Auffällig: Mit Rapp, Wagner und Keller sind gleich drei Neuzugänge im Rat vertreten, wenngleich Wagner und Keller bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen waren und somit schon ein halbes Jahr in Dresden verbracht haben.

Doppeltest gegen Cottbus

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestritt Dynamo am heutigen Samstag zwei Testspiele à 90 Minuten gegen den neuen Zweitliga-Konkurrenten Energie Cottbus. Im ersten Spiel musste sich die SGD trotz Führung durch Vermeij mit 1:2 geschlagen geben, nachdem ein abgefälschter Schuss von Michelbrink und der Nachschuss von Dominik Pelivan die Cottbuser in Führung brachten.

Im zweiten Spiel drehte Dynamo dann die Partie: Nach einem Freistoßtreffer von Jannis Boziaris für die Gäste köpfte Till Neininger zum 1:1, ehe Jonas Oehmichen nach Vorlage von Quentin Enold den 2:1-Sieg markierte und das Ergebnis und den Spielverlauf der ersten Partie quasi umdrehte.

Saisoneröffnung gegen die Eisernen

Am Samstag, dem 1. August, findet ab 9.30 Uhr die offizielle Saisoneröffnung im Rudolf-Harbig-Stadion statt. Um 11.30 Uhr öffnen die Tore, um 12 Uhr folgt die Mannschaftspräsentation auf dem Rasen. Um 14 Uhr trifft das Team von Thomas Stamm im letzten Test der Sommervorbereitung auf den Bundesligisten FC Union Berlin. Nach dem Spiel ist eine Autogrammstunde mit dem gesamten Kader geplant.