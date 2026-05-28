Dynamo-Coach gibt Zukunfts-Entscheidung bekannt

Sven Körner – Foto: Frank Arlinghaus

BFC Dynamo spielt eine enttäuschende Saison in der Regionalliga Nordost (12.) und gerät am Ende sogar noch in Nähe des Kellers. Besonders bitter zum Saisonende: die 1:2-Niederlage im Pokalfinale gegen Ligakonkurrent VSG Altglienicke am Samstag. Mit dem Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals sollte die verkorkste Spielzeit zumindest teilweise gerettet werden. Nach der Pokalpleite stelltFuPa Berlin Trainer Sven Körner (löst in der laufenden Saison Dennis Kutrieb ab) die Frage nach einer möglichen Vertragsverlängerung – die Antwort gibt’s unten im Video

Die VSG Altglienicke ist Berliner Pokalsieger! In einem teils kuriosen Endspiel siegte der Regionalligist gegen den Ligakontrahenten BFC Dynamo. Aber von vorn: Die VSG startete griffiger und aktiver ins Spiel, wurde bei der ersten Unaufmerksamkeit in der Defensive aber prompt bestraft. Altglienicke bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt. Ivan Knezevic nutzte das und brachte den BFC früh in Führung. Im Anschluss wurde die Partie etwas offener. Die klareren Chancen aber hatte Altglienicke. Nachdem Tim Rieder der vermeintliche Ausgleich wegen Abseits in der 39. Minute aberkannt wurde, glich Sidney Mohamed Sylla quasi mit dem Pausenpfiff aus.

Im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild wie im Ersten. Altglienicke etwas besser, doch wieder ist es der BFC, der für den ersten großen Akzent dieser Halbzeit sorgt. Und für einen kuriosen und tragischen Moment zugleich. Nach Foul von Dominik Schickersinsky zeigte Schiedsrichter Sven Schröder auf den Punkt. Der BFC wechselte extra für diesen Strafstoß Rufat Dadashov an. Doch der Torjäger scheiterte mit seinem ersten Ballkontakt an Luis Zwick und vergab. Der Schlussmann der VSG konnte sich im Anschluss weitere Male auszeichnen. Auf der anderen Seite rettete die Latte für den BFC bei einem wuchtigen Kopfball von Jonas Nietfeld. Dann flog Altglienickes Mehmet Ibrahimi mit gelb-rot vom Platz. Doch zunächst passierte nichts weiter und so ging es in die Verlängerung, in der der BFC trotz einem Mann mehr nicht wirklich dominanter wurde.