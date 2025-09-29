– Foto: Christian Dortants

Dynamo bleibt unaufhaltsam – Dremmen und Selfkant lauern Spitzentrio dominiert, Waldenrath und Schafhausen teilen Punkte. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bestätigt die Dominanz von Dynamo Erkelenz, während Dremmen und Selfkant auf Schlagdistanz bleiben. Dahinter kämpfen Union Würm-Lindern und Brachelen weiter um den Anschluss. Am Tabellenende verschärfen sich die Sorgen für Geilenkirchen und Übach-Palenberg.

Punkteteilung im Mittelfeldduell In einer ausgeglichenen Begegnung trennten sich Schafhausen II und Waldenrath torlos. Beide Teams bleiben damit im Tabellenmittelfeld und verpassten den Sprung ins obere Drittel. Waldenrath musste in der Schlussminute noch eine Gelb-Rote Karte verkraften, hielt aber das Unentschieden. Beide Mannschaften stehen nun bei sieben Zählern und bewegen sich stabil im Ligafeld.

Union Schafhausen II – Viktoria Waldenrath-Straeten 0:0

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Silas Schier, Eliah Frenken (76. Marcel Schmidt), Patryk Wiwaaryk, Nils Sonnenschein, Andre Schornstein, Kai Franken, Joda Nehen (89. Robin Pillath), Leon Valicek, Maik Römer (85. Philipp Beumers), Elie-Paul Kataningi (62. Sven Kimuamu)

Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Raimund Scheuvens, Timo Kandetzki, Sven Herfs, Lukas Hermann (81. Andre Halcour), Daniel Penners (70. Vincent Laurs), Alexander Dircks, Simon Backhaus, Hendrik Beumers, Lars Philippen (78. Fynn Pöttgens)

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Raimund Scheuvens (90./Viktoria Waldenrath-Straeten/)

Spitzenreiter gestoppt Der SC Selfkant ließ beim torlosen Remis in Oberbruch erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Trotz spielerischer Überlegenheit fand der Tabellenzweite kein Mittel gegen die kompakte Defensive des BCO. Für Oberbruch bedeutet der Punktgewinn ein kleiner Schritt in der unteren Tabellenhälfte. Selfkant bleibt mit 13 Zählern erster Verfolger von Dynamo Erkelenz.

BC Oberbruch – SC Selfkant 0:0

BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, David Eduardo Madeira (83. Abass Gabriel Kudah Mansaray), Janosch Handanović, Max Driever, Leon Schneider (72. Leopold Djon), Valdrin Recica (30. Kevin Richardt), Sandy Bock, Jeremy Diogo (78. Maurice Seidel), Eric Leichtling (79. Umut Sevim)

SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Tom Claßen, Hinrik-German Heidlas, Robin Neukirchen, Tino Beckers, Jan Kaumanns, Kevin Pusch, Tim Bakker, Kian Ehlen (80. Christian Heinrichs), Gioele Vergossen, Yannick Nachbar (14. Levi Maassen)

Tore: keine Tore Breberen feiert Schützenfest Mit einem deutlichen 5:0 gegen Schlusslicht Geilenkirchen setzte sich Breberen in der oberen Tabellenhälfte fest. Felix Senft erzielte dabei einen Doppelpack, ehe ein Eigentor der Gäste den Weg endgültig ebnete. Für Geilenkirchen bleibt die Bilanz verheerend: Null Punkte, null Tore nach fünf Spielen. Breberen klettert mit sieben Zählern ins gesicherte Mittelfeld.

SV Breberen – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 5:0

SV Breberen: Lukas Welter, Lukas Eidams, Marius Wienen (85. Lars Jansen), Jahn Melchers (55. Carel Boylan), Mirko Scheufen, Eric von Heel, Tim Rademacher (85. Marc Schuivens), Leon Bienwald (72. Paul Boylan), Felix Senft, Frederic Fell, Justin Frenken

FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina (77. Abdulrahman Bustani), Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (51. Arif Muaremov), Jan Rambau, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen, Albjon Gashi

Tore: 1:0 Frederic Fell (40.), 2:0 Felix Senft (51.), 3:0 Felix Senft (70.), 4:0 Lucas Bohnen (80. Eigentor), 5:0 Eric von Heel (84.) Dynamo zerlegt Millich Der Spitzenreiter aus Erkelenz marschiert weiter und überrollte Millich mit 7:1. Karpuz und Bechthold sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe auch Wessel und Schmidt trafen. Millich gelang lediglich der Ehrentreffer durch Hemmer. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen bleibt Dynamo das Maß aller Dinge, während Millich im Tabellenmittelfeld verharrt.