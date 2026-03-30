Dynamo bleibt makellos, Brachelen stolpert erneut Der 21. Spieltag verschiebt die Kräfte im Verfolgerfeld deutlich. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz setzte seine perfekte Saison auch in Dremmen fort. Dahinter festigte Würm-Lindern Rang drei, Waldenrath gewann erneut in Brachelen, und im Keller lieferten sich Übach-Palenberg und Geilenkirchen-Hünshoven ein wildes 4:4.

Souveräne Antwort - Würm-Lindern lässt Scherpenseel keine Chance Die SG Union Würm-Lindern hat ihre Pflichtaufgabe gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath klar erfüllt und den Tabellen-14. mit 4:0 bezwungen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschied Jeremy Bessix die Partie mit zwei Treffern kurz vor und kurz nach der Pause praktisch im Alleingang, ehe Calvin König direkt nachlegte. Der Drittplatzierte zog damit auf 40 Punkte und hielt den Abstand zu den Spitzenteams stabil. Scherpenseel blieb offensiv weitgehend harmlos und steht weiter unter Druck.

SG Union Würm-Lindern – SV Scherpenseel-Grotenrath 4:0

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn, Eric Thevis, Calvin König (65. Benjamin Jansen), Mika Kreutzer, Maurice Muth (71. Niklas Spelz), Leon Rothkranz (80. Michael Thevis), Leon Bogdanovic, Julian Herzog (61. Felix Sebastian Jansen), Jeremy Bessix (65. Tim Janes)

SV Scherpenseel-Grotenrath: Sebastian Störmer, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji (68. Norman Krause), Joel Karzell, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Dustin Hilberath, Raphael Defruytier, Mirco Dreßler (43. Giulio Farina)

Tore: 1:0 Jeremy Bessix (45.), 2:0 Jeremy Bessix (45.+3), 3:0 Calvin König (46.), 4:0 Jeremy Bessix (62.)

Millich zittert sich durch - Karken kommt zu spät zurück Roland Millich gewann gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 3:2 und verbesserte sich damit auf 26 Punkte. Die Gastgeber schienen nach Treffern von Michel Rekas, Kevin Rapp und Fabian Reimann früh auf einen ungefährdeten Sieg zuzusteuern. Karken verkürzte durch den eingewechselten Adam Miller noch auf 2:3, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Kai Schmitz aber in Unterzahl die Schlussoffensive führen. Für Millich war es ein wichtiger Heimsieg, für Karken eine weitere bittere Niederlage trotz besserer zweiter Halbzeit.

Roland Millich – Grün-Weiß Karken 3:2

Roland Millich: Darren Rice, Yannick Wersich (65. Marcel Bürgener), Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan (85. Dominic Tobor), Jordi Orbons, Kevin Rapp, Fabian Reimann, Michel Rekas

Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Nils Focker, Timo Jacobi (68. Maurice Weingartz), Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen (46. Adam Miller), Steven Lehnen, Christian Rongen (46. Leon Janssen), Kai Schmitz, Abdel Aziz Djalo (46. Levin Jarl Normann)

Tore: 1:0 Michel Rekas (4.), 2:0 Kevin Rapp (14.), 3:0 Fabian Reimann (25.), 3:1 Adam Miller (46.), 3:2 Adam Miller (68.)

Gelb-Rot: Kai Schmitz (62./Grün-Weiß Karken/Foulspiel) Dynamo besteht auch in Dremmen Der FC Dynamo Erkelenz gewann beim TuS Rheinland Dremmen mit 4:2 und bleibt auch nach 20 Spielen ohne Punktverlust. Dremmen hielt die Partie nach dem 1:1 durch Sebastian Burylo und dem 2:2 durch Taylan Faruk Kaya zweimal offen, doch der Tabellenführer fand stets die passende Antwort. Thomas Schmidt entschied die Partie mit seinem Doppelpack in der Schlussphase. Dremmen bleibt Neunter, während Dynamo an der Spitze weiter enteilt.