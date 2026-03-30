Dynamo bleibt makellos, Brachelen stolpert erneut

Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz setzte seine perfekte Saison auch in Dremmen fort. Dahinter festigte Würm-Lindern Rang drei, Waldenrath gewann erneut in Brachelen, und im Keller lieferten sich Übach-Palenberg und Geilenkirchen-Hünshoven ein wildes 4:4.
Souveräne Antwort - Würm-Lindern lässt Scherpenseel keine Chance
Die SG Union Würm-Lindern hat ihre Pflichtaufgabe gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath klar erfüllt und den Tabellen-14. mit 4:0 bezwungen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschied Jeremy Bessix die Partie mit zwei Treffern kurz vor und kurz nach der Pause praktisch im Alleingang, ehe Calvin König direkt nachlegte. Der Drittplatzierte zog damit auf 40 Punkte und hielt den Abstand zu den Spitzenteams stabil. Scherpenseel blieb offensiv weitgehend harmlos und steht weiter unter Druck.
SG Union Würm-Lindern – SV Scherpenseel-Grotenrath 4:0
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn, Eric Thevis, Calvin König (65. Benjamin Jansen), Mika Kreutzer, Maurice Muth (71. Niklas Spelz), Leon Rothkranz (80. Michael Thevis), Leon Bogdanovic, Julian Herzog (61. Felix Sebastian Jansen), Jeremy Bessix (65. Tim Janes)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Sebastian Störmer, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji (68. Norman Krause), Joel Karzell, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Dustin Hilberath, Raphael Defruytier, Mirco Dreßler (43. Giulio Farina)
Tore: 1:0 Jeremy Bessix (45.), 2:0 Jeremy Bessix (45.+3), 3:0 Calvin König (46.), 4:0 Jeremy Bessix (62.)
Millich zittert sich durch - Karken kommt zu spät zurück
Roland Millich gewann gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 3:2 und verbesserte sich damit auf 26 Punkte. Die Gastgeber schienen nach Treffern von Michel Rekas, Kevin Rapp und Fabian Reimann früh auf einen ungefährdeten Sieg zuzusteuern. Karken verkürzte durch den eingewechselten Adam Miller noch auf 2:3, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Kai Schmitz aber in Unterzahl die Schlussoffensive führen. Für Millich war es ein wichtiger Heimsieg, für Karken eine weitere bittere Niederlage trotz besserer zweiter Halbzeit.
Roland Millich – Grün-Weiß Karken 3:2
Roland Millich: Darren Rice, Yannick Wersich (65. Marcel Bürgener), Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan (85. Dominic Tobor), Jordi Orbons, Kevin Rapp, Fabian Reimann, Michel Rekas
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Nils Focker, Timo Jacobi (68. Maurice Weingartz), Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen (46. Adam Miller), Steven Lehnen, Christian Rongen (46. Leon Janssen), Kai Schmitz, Abdel Aziz Djalo (46. Levin Jarl Normann)
Tore: 1:0 Michel Rekas (4.), 2:0 Kevin Rapp (14.), 3:0 Fabian Reimann (25.), 3:1 Adam Miller (46.), 3:2 Adam Miller (68.)
Gelb-Rot: Kai Schmitz (62./Grün-Weiß Karken/Foulspiel)
Dynamo besteht auch in Dremmen
Der FC Dynamo Erkelenz gewann beim TuS Rheinland Dremmen mit 4:2 und bleibt auch nach 20 Spielen ohne Punktverlust. Dremmen hielt die Partie nach dem 1:1 durch Sebastian Burylo und dem 2:2 durch Taylan Faruk Kaya zweimal offen, doch der Tabellenführer fand stets die passende Antwort. Thomas Schmidt entschied die Partie mit seinem Doppelpack in der Schlussphase. Dremmen bleibt Neunter, während Dynamo an der Spitze weiter enteilt.
TuS Rheinland Dremmen – FC Dynamo Erkelenz 2:4
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said, Soulaymane Sadiki, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Tim Fensky, Sebastian Burylo (87. Felix Wenke), Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Simon Hohnen
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Aaron Post (54. Brendan Schäfer), Niklas Brunen (60. Muhammet Karpuz), Max Wessel, Tobias Wilhelm, Armando Nakamura, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos (87. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Tore: 0:1 Norman Post (31. Handelfmeter), 1:1 Sebastian Burylo (33.), 1:2 Ron Manfred Elsermann (60.), 2:2 Taylan Faruk Kaya (68.), 2:3 Thomas Schmidt (76.), 2:4 Thomas Schmidt (84.)
Spektakel im Keller
Im direkten Duell zweier Kellerkinder trennten sich der VfR Übach-Palenberg und der FSV Geilenkirchen-Hünshoven 4:4. Übach führte mehrfach, unter anderem nach Treffern von Alessio Pinna und Riza Acar, brachte den Vorsprung aber erneut nicht über die Zeit. Der FSV bewies Moral und rettete sich trotz Gelb-Rot gegen Fabrice Schmidt durch Jonas Soltys Treffer in der achten Minute der Nachspielzeit noch zu einem Punkt. Für beide Mannschaften war das Remis angesichts der Tabellensituation letztlich zu wenig.
VfR Übach-Palenberg – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 4:4
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek (46. Sinan Uzun), Melih Sen-Sever (64. Jannis Völker), Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen (77. Ismail Ait-Lahssaine), Riza Acar, Mert Sayin (74. Berat Gündüz) (88. Abdi Rahim Mohamed), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank (63. Arif Muaremov), Tom Wiggers, Fabrice Schmidt, Marin Blajic (75. Christopher Mertens), Marvin Abimbola (75. Jonas Solty), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen, Albjon Gashi
Tore: 1:0 Alessio Pinna (6.), 2:0 Riza Acar (18. Foulelfmeter), 2:1 Niklas Jansen (24.), 2:2 Jan Rambau (56.), 3:2 Yunus Emre Türkmen (59.), 4:2 Riza Acar (72.), 4:3 Ufuk Düven (74. Eigentor), 4:4 Jonas Solty (90.+8)
Gelb-Rot: Fabrice Schmidt (85./FSV Geilenkirchen-Hünshoven/)
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