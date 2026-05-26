Dynamischer und kreativer Baran Bal soll SC Kapellen-Erft bereichern

Anschließend führte sein Weg zur Holzheimer SG, bei der Bal in den vergangenen fünf Jahren fast durchgängig gesetzt war. Damit bringt der Offensivspieler nicht nur reichlich Spielpraxis, sondern auch Erfahrung aus einem ambitionierten Umfeld mit. Dass sich Bal nun bewusst für Kapellen-Erft entscheidet, ist auch mit Blick auf die aktuelle sportliche Situation bemerkenswert. Der SCK spielt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 noch um die Vizemeisterschaft. Unter anderen Rahmenbedingungen hätte der zweite Platz sogar noch die Möglichkeit eröffnet, um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein zu spielen. Weil aus der Regionalliga West jedoch mehrere Mannschaften in die Oberliga abgestiegen sind, entfällt diese Perspektive.

Trotzdem hat sich Bal für den Schritt nach Kapellen-Erft entschieden. Für den Verein ist das ein klares Signal, weil ein Spieler kommt, der die Liga kennt, im besten Fußballalter steht und in den vergangenen Jahren konstant Verantwortung übernommen hat.