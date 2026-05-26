Dynamischer und kreativer Baran Bal soll SC Kapellen-Erft bereichern

Anschließend führte sein Weg zur Holzheimer SG, bei der Bal in den vergangenen fünf Jahren fast durchgängig gesetzt war. Damit bringt der Offensivspieler nicht nur reichlich Spielpraxis, sondern auch Erfahrung aus einem ambitionierten Umfeld mit. Dass sich Bal nun bewusst für Kapellen-Erft entscheidet, ist auch mit Blick auf die aktuelle sportliche Situation bemerkenswert. Der SCK spielt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 noch um die Vizemeisterschaft. Unter anderen Rahmenbedingungen hätte der zweite Platz sogar noch die Möglichkeit eröffnet, um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein zu spielen. Weil aus der Regionalliga West jedoch mehrere Mannschaften in die Oberliga abgestiegen sind, entfällt diese Perspektive.
Trotzdem hat sich Bal für den Schritt nach Kapellen-Erft entschieden. Für den Verein ist das ein klares Signal, weil ein Spieler kommt, der die Liga kennt, im besten Fußballalter steht und in den vergangenen Jahren konstant Verantwortung übernommen hat.
„Zusätzliches Element“ für die Offensive
Der SC Kapellen-Erft hebt vor allem die Vielseitigkeit seines Zugangs hervor. „Mit Baran Bal begrüßen wir einen vielseitigen Offensivspieler in unseren Reihen“, teilt der Klub mit. Bal sei flexibel einsetzbar, bringe starke Dribblings, enorme Laufbereitschaft und viel Intensität gegen den Ball mit. Besonders sein Verständnis für aggressives Pressing kenne er bereits aus seinen ersten Jahren in Holzheim.
Damit passt Bal in ein Anforderungsprofil, das über reine Offensivaktionen hinausgeht. Kapellen-Erft bekommt einen Spieler, der im Spiel nach vorne Dynamik entwickeln, zugleich aber auch gegen den Ball arbeiten soll. Gerade diese Mischung kann für eine Mannschaft wichtig werden, die sich in der Spitzengruppe der Landesliga behaupten möchte.
Auch der Verein ordnet den Zugang entsprechend ein. „Mit seiner Dynamik und Kreativität gibt er unserer Offensive ein zusätzliches Element, das wir bisher so in dieser Art und Weise noch nicht im Kader hatten“, heißt es weiter. Für Kapellen-Erft ist Bal damit nicht nur ein Rückkehrer mit Vergangenheit beim Klub, sondern auch ein Baustein für die sportliche Ausrichtung der kommenden Saison.