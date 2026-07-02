Dynamik und Mentalität für die Außenbahn

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel setzt seine Personalplanungen für die kommende Saison fort und kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt Can Vural dem Verein erhalten.

Der 21-Jährige soll auch künftig auf der Außenbahn für Dynamik sorgen. Der VfL beschreibt Vural als Spieler, der Tempo, Zweikampfstärke und eine ausgeprägte kämpferische Mentalität mitbringt. Damit verkörpert er ein Profil, das besonders im Flügelspiel gefragt ist: Laufbereitschaft, Intensität und die Fähigkeit, dem Spiel über die Seite Energie zu verleihen. Neben seinen sportlichen Eigenschaften hebt der Verein auch Vurals Bedeutung für das Mannschaftsgefüge hervor. Sein Einsatz für das Team und seine Teamfähigkeit machen ihn nach Einschätzung des Klubs zu einem wichtigen Baustein. Vural steht damit nicht nur für Dynamik im Spiel nach vorne, sondern auch für jene Haltung, die im Amateurfußball oft entscheidend ist: Wille, Zusammenhalt und Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Erst zuvor hatte der VfL den Verbleib von Jakob Meichßner bekanntgegeben, der ebenfalls über die Außenbahn kommt und mit seiner Schnelligkeit das Spiel beleben soll. Während Meichßner als Eigengewächs und langjähriger VfL-Spieler für Identifikation und Tempo steht, richtet sich der Blick bei Vural vor allem auf Dynamik, Zweikampfstärke und Mentalität.