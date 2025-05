Dylan Burke bleibt beim SV Atlas Delmenhorst

„Mit Dylan Burke verlängert eine unserer Säulen in der Defensive und gibt damit ein wichtiges Signal für die kommende Saison“, erklärte Stephan Ehlers, sportlicher Leiter des SVA. Besonders hervorgehoben wurden Burkes Kopfballstärke, seine physische Präsenz und seine hundertprozentige Identifikation mit dem Klub.

Burke selbst zeigte sich in einem ausführlichen Statement erfreut über die Fortsetzung seiner Zeit in Delmenhorst. „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SV Atlas zu verlängern“, so der Abwehrspieler. Die Entscheidung sei ihm leicht gefallen – nicht zuletzt wegen der Unterstützung durch den Vorstand, das Trainerteam und die positive Atmosphäre im Team und im Stadion. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der SV Atlas an die Spitze gehört, und ich freue mich darauf, meinen Teil zum Erfolg beizutragen“, betonte Burke.