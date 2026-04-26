DV Solingens Träume nehmen Form an – Schlusslicht jetzt SC Viktoria

Ein schnelles Tor bringt der Solinger Reserve drei Punkte ein. Sercan Er – der eigentlich in der Landesliga-Truppe kickt – bringt DV nach nur fünf Spielminuten in Führung. Daran sollte sich auch nichts mehr ändern, wodurch die Solinger enorm wichtige Punkte gegen TuSpo Richrath einfahren. Gräfrath siegt im Mittelfeldduell

Sowohl für den BV Gräfrath, als auch für Rot-Weiß Wülfrath geht es in der laufenden Spielzeit um nichts mehr. Entsprechend entspannt können sie dem spannenden Treiben an der Spitze sowie Schluss der Tabelle zusehen. In den ersten 20 Minuten bewiesen die Top-Torjäger beider Teams wiedermal ihren Torriecher: Den Gräfrather Führungstreffer durch Alessio Mangia (3.), glich Davide Mangia (20.) eine gute Viertelstunde später wieder aus. Den Schlussstrich setzte BV-Abwehrspieler Agostino Barretta (80.) und brachte den Gräfrathern ihren elften Saisonsieg. Crunchtime aus dem Lehrbuch

Lange haben sich die SG Hackenberg und der Cronenberger SC ihre Treffer bei ihrem Aufeinandertreffen aufgespart. Erst in der 81. Spielminute ist es Martin Schneider, der die abstiegsgefährdete SGH in Führung bringt. Aldin Hamidovic (86.) hatte allerdings kurze Zeit später die Antwort parat und netzte zum 1:1-Endstand aus. Die Mannschaft von Zdenko Kosanovic muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Germania in Torlaune

Der SSV Germania Wuppertal war an diesem Spieltag so richtig in Torlaune. Dabei hatte der TSV Ronsdorf und Yannik Hünninghaus in Minute 30 das erste Wort. Noch vor der Halbzeit markierte Benedikt Steven (39.) den Ausgleich und seinen 14. Saisontreffer. In Durchgang zwei legten Hazim Dezic (48.) und Levin Ceylan (55.) Treffer Nummer zwei und drei nach. Hünninghaus (58.) markierte den schnellen Anschlusstreffer, doch Enes Hirlak (74.) nahm dem TSV letztlich jede Resthoffnung und schoß den 4:2-Endstand. SV Solingen dreht die Partie

Zuletzt machte sich so ein wenig das Gefühl breit, der SV Solingen könnte im Titelrennen Nerven zeigen. Und auch gegen den HSV Langenfeld musste der Tabellendritte lange einem Rückstand hinterherlaufen. Nabil El Marhoumi (17.) war es, der den HSV in Führung brachte. Erst in der Schluss-Viertelstunde drehte der SVS auf – dabei vor allem Akin Müjde, der die Partie in Minute 79 und 83 im Alleingang drehte und die Solinger im Aufstiegskampf weiter am Leben hält. Wuppertaler Derby geht an den FSV

Der FSV Vohwinkel schießt den SC Viktoria Rott zum neuen Schlusslicht der Tabelle. Tore durch Alphonso Manata (13., 41.) Niklas Dörrier (57, 90.+4) und Luis Fritzsch (39.) waren für die Viktoria einfach zu viel an diesem Spieltag. Da brachte auch Nermin Hadzics (24., 72.) nichts, der letztlich nur als Ergebniskosmetik durchgeht. Damit hält die Mannschaft aus Vohwinkel den zweiten Platz. Reusraths perfekte Topspiel-Vorbereitung

Wie auch der FSV, hatte der SC Reusrath mit Türkgücü Velbert an diesem Spieltag keine Probleme und geht mit ebenso viel Rückwind in die Trainingswoche vor dem anstehenden Topspiel. Tim Röper (19.) ein doppelter Pascal Hinrichs (23., 28.) und Gianluca Cserep (31.) waren die Siegtorschützen für den Spitzenreiter. SSVg Velbert rettet einen späten Punkt

Die SSVg Velbert Reserve hat es sich durch eine Negativserie aus den vergangene Wochen verbaut, die aktuelle Spielzeit in Ruhe zu Ende zu spielen und auch mit de, SSV Berghausen zu Gast, hatte man sich offensichtlich einen echten Krimi vorgenommen. Dariusz-Alexander Tontsch (33.) brachte die Gäste in Durchgang eins in Führung. Die Antwort kam erst in der zweiten Hälfte: Yasser Amjad Juma glich in Minute 70 aus. Musa Ceesay (74.) brauchte keine fünf Minuten, um die alte Führung wiederherzustellen. Mit einer üppigen Nachspielzeit hatten die Hausherren noch ein wenig Zeit, den Ausgleich wieder zu forcieren und das machte Abel Hagos (90.+3) auch per Kopf. Fast hätten die Berghausener auf einen Punkt an die Velberter Löwen heranrücken können. Wermelskirchen verpasst den Punkt

Der SV Wermelskirchen war nah an einem Punktgewinn gegen Jugoslavija Wuppertal dran, doch ein vergebener Elfmeter fehlt dem SVW letztlich. Osman Öztürk (7.) brachte die Gäste früh in Führung. In der zweiten Halbzeit parierte Pascal Peinecke zunächst aus elf Metern, musste sich drei Minuten später aber doch durch Siyamend Ali (68.) geschlagen geben. Den Schlussstrich setzte Ivan Stojanovic (84.) und macht die Wuppertaler quasi uneinholbar auf dem vierten Platz sicher.

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Das sind die nächsten Spieltage:

30. Spieltag

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Vohwinkel - SC Reusrath

So., 03.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Cronenberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - Hackenberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - HSV Langenf.

So., 03.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - DV Solingen II

So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SSVg Velbert II

So., 03.05.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath

So., 03.05.26 15:30 Uhr Berghausen - SV 09/35 W

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SC Viktoria



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:45 Uhr SC Reusrath - SV Solingen

So., 10.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Berghausen

So., 10.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vohwinkel

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Ronsdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Türkgücü Vel

So., 10.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SSV Germania

So., 10.05.26 15:30 Uhr Richrath - Cronenberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr Hackenberg - RW Wülfrath

So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Jugoslavija