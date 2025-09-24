 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Stürmt DV Solingen auf Platz 1?
Stürmt DV Solingen auf Platz 1? – Foto: E.Kaya_Photography

DV Solingen will Tabellenführer werden, Solingen-Wald gegen Remscheid

Landesliga Niederrhein 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath. So läuft Spieltag 7:

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
20:00live
Spieltext SC Kapellen - DV Solingen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30
Spieltext TSV Solingen - TVD Velbert

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext FC Wülfrath - VSF Amern

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext SSV Born - SG Unterrath

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live
Spieltext FC Kosova - Gnadental

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext SC Velbert - TuRU 80

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext Solingen 03 - FC Remscheid

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
13:00
Spieltext VfB Hilden II - Nettetal

So., 28.09.2025, 16:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:30live
Spieltext ASV Süchteln - Mennrath

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

