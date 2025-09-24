DV Solingen will Tabellenführer werden, Solingen-Wald gegen Remscheid

Stürmt DV Solingen auf Platz 1? – Foto: E.Kaya_Photography

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath. So läuft Spieltag 7:

