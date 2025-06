DV Solingen verstärkt sich mit Top-Torjäger der Konkurrenz

Offensivabteilung erhält Zuwachs

Groß geworden in der Jugendabteilung des SSV Bergisch Born, wechselte Yigiter in seinem zweiten Jahr zu den Senioren zum ersten Mal in die Landesliga. Beim SV Wermelskirchen reichte es auch direkt für einen Stammplatz in der Startformation, wo er nach zwei Spielzeiten insgesamt 21 Tore und 15 Assists beisteuerte. Seine Ausbeute verbesserte der 22-Jährige für den SC Velbert noch einmal, in seiner einzigen Saison für den Sportclub kommt Yigiter auf 16 Treffer, sowie sieben Vorlagen und landete damit im ligaweiten Torjägerranking auf dem geteilten neunten Platz.