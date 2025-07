DV Solingen testet nun den ETB Schwarz-Weiß Essen

Nach zuletzt zwei Siegen in den Vorbereitungsspielen zur Oberligasaison 2025/26 steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen nun ein weiterer interessanter Test am kommenden Sonntag an: Die Mannschaft von ETB-Coach Dennis Czayka reist dann zum ambitionierten Landesligisten DV Solingen, der in der kommenden Spielzeit den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein anvisieren möchte. Die Partie findet auf dem Sportplatz Zietenstraße (Zietenstr. 27, 42651 Solingen) auf Kunstrasen statt und wird um 15 Uhr angepfiffen.