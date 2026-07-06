DV Solingen setzt Ausrufezeichen: Ex-Profi Kefkir kommt DV Solingen hat einen echten Transfercoup gelandet: Oguzhan Kefkir kommt von Türkspor Dortmund und bringt Erfahrung aus Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga mit. von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Oguzhan Kefkir (r.) war für Rot-Weiss Essen einige Zeit im Einsatz. – Foto: Michael Mietz

DV Solingen hat einen Transfercoup gelandet und sich mit Oğuzhan Kefkir verstärkt. Der 34 Jahre alte Offensivspieler kommt von Türkspor Dortmund zum Landesligisten und bringt eine Vita mit, die in dieser Spielklasse außergewöhnlich ist. Kefkir kennt den Fußball aus der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga - und soll in Solingen sofort eine tragende Rolle übernehmen.

Der Linksfuß hatte in seiner Laufbahn unter anderem für den VfL Bochum, Alemannia Aachen, Borussia Dortmund II, den KFC Uerdingen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, den Wuppertaler SV und Türkspor Dortmund gespielt. In der FuPa-Datenbank ist Kefkir mit 469 Spielen, 82 Toren und 57 Assists geführt. Allein in der vergangenen Saison kam er für Türkspor Dortmund in der Oberliga Westfalen auf 36 Einsätze, zehn Tore und acht Vorlagen.

Für DV Solingen ist diese Verpflichtung deshalb mehr als nur ein weiterer Transfer. Der Klub bekommt einen Spieler, der viele Situationen im Fußball erlebt hat, Aufstiegsrennen kennt, vor großen Kulissen gespielt hat und zugleich noch immer sportlich liefern kann. Genau diese Mischung aus Qualität, Erfahrung und Führungsstärke soll der Mannschaft helfen. Wunschspieler für Özbayrak und Keseroglu Der Sportliche Leiter, Fatih Özbayrak, macht keinen Hehl daraus, wie hoch der Klub den Transfer einordnet. „Oğuzhan war unser absoluter Wunschspieler. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und schätze seine Qualität und seinen Charakter. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, ist topfit und wird unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Wir freuen uns sehr über seine Verpflichtung“, sagt Özbayrak bei der Vorstellung.