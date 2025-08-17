DV Solingen patzt, TuRU gewinnt Derby, Nettetal stark und Topal jubelt

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: TuRU Düsseldorf gewinnt das Derby beim FC Kosova Düsseldorf, dagegen unterliegt der DV Solingen beim ASV Einigkeit Süchteln. Für Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 läuft es in Hilden dagegen gut - und für den SC Union Nettetal noch besser.

Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 darf sich direkt über einen späten Sieg beim VfB 03 Hilden II freuen. Oberliga-Zugang Enes Topal war der entscheidende Mann, denn er traf in der Schlussphase doppelt und lässt die Aufstiegs-Euphoriewelle weitergleiten.

Mit-Aufstiegsfavorit DV Solingen verliert das Auftaktspiel direkt. Beim ASV Einigkeit Süchteln führten die Gäste zwar, kassierten dann aber Tore von Lennart Mehler und Leon Falter, die schon im ersten Durchgang den 2:1-erfolg der Gastgeber sicherten.

So liefen die weiteren Spiele des 1. Spieltags Am Ende wurde das Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf richtig spannend, denn Fatlum Ahmeti verkürzte den Rückstand der Hausherren auf 2:3. Doch trotz 5-minütiger Nachspielzeit und Überzahlspiel - Frederik Brünen flog bei TuRU runter - kamen Kosova nicht mehr zum Ausgleich. Spieler des Spiels des Traditionsvereins war jedenfalls Mohamed Darwish, der vor dem Seitenwechsel doppelt traf.

So hat sich der SC Union Nettetal den Auftakt nach dem Abstieg vorgestellt, denn DJK Gnadental wurde klar geschlagen. Gegen den Aufsteiger trafen neben Mats Platen Branimir Galic und Phillip Spickenbaum doppelt und sorgten für den souveränen ersten Sieg - und die Tabellenführung.

