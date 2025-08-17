DV Solingen patzt, TuRU gewinnt Derby, Nettetal stark und Topal jubelt

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: TuRU Düsseldorf gewinnt das Derby beim FC Kosova Düsseldorf, dagegen unterliegt der DV Solingen beim ASV Einigkeit Süchteln. Für Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 läuft es in Hilden dagegen gut - und für den SC Union Nettetal noch besser.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath
3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert