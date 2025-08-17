 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
TuRU Düsseldorf gewinnt das Derby.
TuRU Düsseldorf gewinnt das Derby. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

DV Solingen patzt, TuRU gewinnt Derby, Nettetal stark und Topal jubelt

Landesliga Niederrhein 1: TuRU Düsseldorf gewinnt ein knappes Derby beim FC Kosova Düsseldorf, der DV Solingen verliert zum Auftakt - Jubel gibt es dank Enes Topal dagegen bei der 1. SpVg Solingen-Wald 03. Erster Tabellenführer ist der SC Union Nettetal.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: TuRU Düsseldorf gewinnt das Derby beim FC Kosova Düsseldorf, dagegen unterliegt der DV Solingen beim ASV Einigkeit Süchteln. Für Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 läuft es in Hilden dagegen gut - und für den SC Union Nettetal noch besser.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
3
Abpfiff
Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 darf sich direkt über einen späten Sieg beim VfB 03 Hilden II freuen. Oberliga-Zugang Enes Topal war der entscheidende Mann, denn er traf in der Schlussphase doppelt und lässt die Aufstiegs-Euphoriewelle weitergleiten.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
0
5
Abpfiff
So hat sich der SC Union Nettetal den Auftakt nach dem Abstieg vorgestellt, denn DJK Gnadental wurde klar geschlagen. Gegen den Aufsteiger trafen neben Mats Platen Branimir Galic und Phillip Spickenbaum doppelt und sorgten für den souveränen ersten Sieg - und die Tabellenführung.

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
2
1
Abpfiff
Mit-Aufstiegsfavorit DV Solingen verliert das Auftaktspiel direkt. Beim ASV Einigkeit Süchteln führten die Gäste zwar, kassierten dann aber Tore von Lennart Mehler und Leon Falter, die schon im ersten Durchgang den 2:1-erfolg der Gastgeber sicherten.

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
2
3
Abpfiff
Am Ende wurde das Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf richtig spannend, denn Fatlum Ahmeti verkürzte den Rückstand der Hausherren auf 2:3. Doch trotz 5-minütiger Nachspielzeit und Überzahlspiel - Frederik Brünen flog bei TuRU runter - kamen Kosova nicht mehr zum Ausgleich. Spieler des Spiels des Traditionsvereins war jedenfalls Mohamed Darwish, der vor dem Seitenwechsel doppelt traf.

So liefen die weiteren Spiele des 1. Spieltags

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath

3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 017.8.2025, 17:30 Uhr
André NückelAutor