DV Solingen im Finale

DV Solingen sichert sich das Finale daHom
Die DV Solingen hat sich durch das 5:0 gegen TSV Solingen in das Finale des Kreispokal Remscheid/Solingen gespielt und hat auch sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sichert
Das Spiel war bis zur 32.Minute ausgeglichen bist Ali-Can Ilbay mit seinen 3 Toren und Salim El Fahmi in 12.Minuten das Spiel für sich entscheiden haben, und in der 66.Minute schoss Gabriel Binga Pemba 3.Minuten nach seiner Einwechslung den 5:0 Entstand
Jetzt wartet DV Solingen auf seinen Final gegner das im Spiel TuSpo Richrath- FC Remscheid ermittelt wird
DV Solingen – TSV Solingen 5:0
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli (56. Riyan Khan), Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (70. Mohamed Aaross), Sercan Er (69. Ilias El Joudi), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman, Salim El Fahmi (67. Stanislao Apicella), Bilal El Ouamari (63. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Abdelkarim Ifrassen
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch (62. Leon Musial), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann (75. Elias Dittmann), Armando Ciavarella (62. Tim Schwarz), Moritz Krause, Christian Krone (75. Finn Glodni), Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Jan Niklas Tkacik (75. Kai Stanzick), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ali-Can Ilbay (32.), 2:0 Ali-Can Ilbay (38.), 3:0 Salim El Fahmi (40.), 4:0 Ali-Can Ilbay (44.), 5:0 Gabriel Binga Pemba (66.)