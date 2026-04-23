DV Solingen im Finale

Man des Spiels mit seinen dreierpack – Foto: DV Solingen

Die DV Solingen hat sich durch das 5:0 gegen TSV Solingen in das Finale des Kreispokal Remscheid/Solingen gespielt und hat auch sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sichert

Das Spiel war bis zur 32.Minute ausgeglichen bist Ali-Can Ilbay mit seinen 3 Toren und Salim El Fahmi in 12.Minuten das Spiel für sich entscheiden haben, und in der 66.Minute schoss Gabriel Binga Pemba 3.Minuten nach seiner Einwechslung den 5:0 Entstand