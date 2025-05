DV Solingen hofft auf den direkten Aufstieg – Foto: DV Solingen

DV Solingen III steht kurz vorm Aufstieg, muss aber noch bangen Kreisliga C, Solingen: Die dritte Mannschaft des DV Solingen steht kurz vor dem Aufstieg in die B-Liga, muss jedoch auf einen Patzer des Konkurrenten SC Germania Reusrath III hoffen, um eine möglichen Relegation zu umgehen. Verlinkte Inhalte Kreisliga C Solingen SC Reusrath III Witzhelden II DV Solingen III Kürsat Yilmaz

Noch ist nichts klar. Mit drei Zählern Vorsprung auf den dritten Rang steht der DV Solingen III auf dem zweiten Tabellenplatz. Während die Saison für die Solinger beendet ist, hat der Verfolger SC Germania Reusrath III mit noch einer Partie die Möglichkeit eine Relegation zu erzwingen. Jedoch geht es für den SC gegen den Meister VfL Witzhelden II. Somit kann der DV auf einen Punktverlust Reusraths und den damit direkten Aufstieg hoffen

Mannschaftsgefüge stimmt Auch wenn es nicht mit der direkten Erreichung der höheren Spielklasse klappen sollte und Solingen noch in die Relegation gegen Reusrath muss, stehen die Zeichen für einen schlussendlichen Aufstieg sehr gut. In den Duellen gegen den SC konnte die Mannschaft von Kürsat Yilmaz zwei klare Siege einfahren. Im Hinspiel war es ein 8:4-Erfolg und in der zweiten Begegnung der Spielzeit sogar ein 7:1-Triumph.

63 Punkte holte der DV aus 28 Spielen. Yilmaz erkennt klare Gründe für die hervorragende Saison. "Was unsere Mannschaft so stark gemacht hat in dieser Saison ist, dass wir eine Truppe aufgebaut haben, die nicht nur gut miteinander Fußball spielen kann, sondern auch im privaten Leben eine gute freundschaftliche Chemie hat", erklärte er. Weiter führte er aus: "Wir konnten als Mannschaft immer über Konflikte sprechen und man auch nach einer Down-Phase ganz schnell wieder zu einer Erfolgsserie finden konnte." Dabei war es irrelevant um welche Uhrzeit oder an welchem Tag eine Partie stattfand. Der Übungsleiter hatte immer einen breiten Kader zur Verfügung stehen.