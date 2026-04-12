DV Solingen II überrascht Cronenberg – SV Solingen SC Reusrath patzen

Mit dem 1:1-Unentschieden ist die Zweitvertretung der SSVg Velbert noch nicht ganz raus aus dem Schneider, was den Klassenerhalt angeht. Mit jetzt 30 Punkten hat die Mondello-Elf fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zum Spiel: In der 25. Spielminute eröffnen die Gäste aus Richrath die Partie durch Achraf Amrani. Keine fünf Minuten später sollte die Antwort folgen. Pascal Kubina (29.) versenkte das Spielgerät vom Punkt zum 1:1 ins Netzt. Und damit war die Messe auch gelesen – für TuSpo Richrath wird die Saison wohl im oberen Mittelfeld zu Ende plätschern.

Auch der SV Wermelskirchen darf sich noch nicht zu sicher fühlen. Ebenso wie die SSVg Velbert stehen 30 Zähler zu Buche. Dabie müssen sie gegen Rot-Weiß Wülfrath zunächst den ersten Treffer der Partie hinnehmen: Davide Mangia (41.) trifft noch vor der Pause zum 1:0 für die Gäste. Doch dann ist es Furkan Asut (74), der in Durchgang zwei den Ausgleichstreffer erzielt. Wichtiger Punkt für den SVW, denn das Restprogramm hat es in sich: Es warten unter anderem der FSV Vohwinkel, der SV Solingen und Jugoslavija Wuppertal. Solingen zerschießt Cronenberg

Zunächst entwickelt sich die Partie zwischen DV Solingen II und dem Cronenberger SC zu einem ausgeglichenen Schlagabtausch. Auf den Solinger Führungstreffer durch Riyan Khan (5.) folgt wenig später die CSC-Antwort durch Dominik Schäfer (10.). Ähnliches Spiel eine knappe Viertelstunde später: Stanislao Apicella (22.) trifft für DV und Robin Brkic (29.) liefert die schnelle Antwort. Kurz vor der Pause follgt der Schock für die Wuppertaler. Paul Berger (39.) und erneut Apicella (44.) sorgen noch vor der Halbzeit für die zwei-Tore-Führung der Solinger. In Durchgang zwei geht es nicht mehr ganz so heiß her. Apicella vollendet in der 73. Spielminute noch seinen Dreierpack und schießt die Klingenstädter so zu einem 5:2-Erfolg, der sie zumindest auf sechs Punkte an den Relegationsplatz bringt. Hackenberg gibt 2:0-Führung aus der Hand

Eigentlich schien Leon Sierant schon in der ersten Halbzeit alles klar gemacht zu haben. In Spielminute 17 sowie 38 bringt er die SG Hackenberg 2:0 in Führung. Alessio Mangia (42.) kann vor der Halbzeit zumindest noch den Anschlusstreffer für BV Gräfrath markieren. Und auch Mangia ist in Torlaune, denn in Minute 60 schnürt auch er seinen Doppelpack. Mit dem Punktgewinne – oder eben doch verlorenen Dreier – klettert die SGH auf den 16. Tabellenplatz. Solingen jetzt nur noch Dritter

Nicht unbedingt das, was sich der SV Solingen für die Partie beim TSV Ronsdorf vorgenommen hat. Eine intensive Partie, die bereits in Durchgang eins drei gelbe Karten gesehen hat, geht torlos in die Halbzeit. Dann ist es Akin Müjde (66.), der dem SV Solingen die Führung bringt. Die Antwort folgt zehn Minuten später durch Habib Camara (76.). Viele weitere Verwarnungen und eine Ampelkarte auf Seiten der Rosndorfer prägen die Schlussphase des Spiels. Durch den Vohwinkel-Sieg muss der SVS zusehen, wie die Wuppertaler vorbeiziehen und sie selbst eben nicht den Patzer des Spitzenreiter ausnutzen können, um selbst an die Spitze zu klettern. Vohwinkel Kletter auf die Zwei

Es wird immer enger – sowohl an der Spitze, als auch im Keller! Die erste Halbzeit zwischen der SSV Germania Wuppertal und dem FSV Vowhinkel scheint noch ausgeglichen: Nach früher Führung der Gäste durch Jonas Schneider (12.), gleicht Benedikt Steven (31.) für die Germania aus. Dann ist der FSV aber doch eine Nummer zu groß im Wuppertaler Duell. Ercan Akhan (54.) und Torjäger Alphonso Manata (61.) bringen die zwei-Tore-Führung. Sami Tajar legt in der 77. Spielminute noch den 4:1-Siegtreffer nach, womit die Mannschaft aus Vohwinkel auf den Relegationsplatz um den Landesliga-Aufstieg springt. Langenfeld bleibt auf der Fünf

Im Grunde dürfte es sowohl für den HSV Langenfeld, als auch Türkgücü Velbert um nicht mehr gehen in der laufenden Spielzeit. Einzig ein völliger Leistungseinbruch der Velberter würde sie nochmal in den akuten Abstiegskampf bugsieren. Und an diesem 27. Spieltag hat der HSV Langenfeld, bewiesen, warum sie zumindest zum oberen Drittel der Tabelle gehören: Ein doppelter Faissal El Amrani (30., 66.) und Nabil El Marhoumi (81.) bringen den Langenfeldern einen 3:0-Erfolg ein. Die Ampelkarte für Türkgücü in der 87. Spielminute ist bezeichnend für den gebrachten Nachmittag der Velberter. Berghausen springt aus der Abstiegszone

Wichtige drei Punkte, die der SSV Berghausen im Kellerduell bei Viktoria Rott sammelt. Letztlich ist der 4:3-Sieg sogar deutlich knapper, als es hätte sein müssen, den der SSV führt zwischenzeitlich 4:0. Die Tore haben Dariusz-Alessander Tontsch (15., 52., 68.) und Benedikt Brusberg (24.) gemacht. Eine Schlussoffensive der Gastgeber bringt nochmal mächtig Spannung in die Partie: ein doppelter Liwaa El-Sarag (77., 80.) und David Darko (89.) wahren zumindest das Gesicht der Wuppertaler, die jetzt auf den 17. Tabellenplatz abrutschen.

Punkteteilung im Topspiel