DV Solingen II hat etwas gutzumachen

Am kommenden Sonntag (24. August, 12:45 Uhr) ist der SSV Germania Wuppertal zu Gast bei der Zweitvertretung des DV Solingen. Der Gastgeber hat einiges gutzumachen, um das völlig verkorkste Auftaktspiel vergessen zu lassen. Anders lief es bei den Gästen: Sie können auf einen stabilen 1:0-Erfolg gegen den SV Wermelskirchen zurückblicken.

Nach dem souveränen Aufstieg, den die Solinger ohne eine einzige Niederlage feiern konnten, verlief der Bezirksliga-Auftakt alles andere als erfolgreich. Am Ende blieb dem Aufsteiger nur eine bittere 0:7-Pleite beim TSV Ronsdorf – ein Start, den sich DV-Trainer Sebastiano Spinella mit Sicherheit ganz anders vorgestellt hatte. Er selbst war noch im Urlaub, konnte den Liga-Start nicht miterleben, hat das ganze Geschehen aber live mitverfolgt. FuPa Niederrhein erzählt er zum Spiel: „Es ist so, dass wir am Sonntag fünf oder sechs Stammspieler nicht dabei hatten. Das war nicht gut und ich hab mich natürlich auch sehr geärgert“, mit Blick auf das kommende Spiel schildert er weiter: „Ich muss die Mannschaft fürs nächste Spiel jetzt erstmal mental aufbauen.“ Möglicherweise wird seine Mannschaft also ein neues Gesicht zeigen, wenn es mit vollem Kader und dem Cheftrainer an der Seitenlinie an den Start geht.

Auf der Seite der Gäste zeigt sich ein völlig anderes Bild. Im ersten Spiel konnte sich der langjährige Bezirksligist mit einem 1:0-Sieg gegen Wermelskirchen durchsetzen. Ein Blick auf den Kader verrät: Eine komplett neue Mannschaft wurde zu dieser Saison aufgestellt. Gleich 28 Zugänge stießen in der Sommerpause zum Kader, viele davon folgten Neu-Trainer Ünsal Bayzit vom TSV Union Wuppertal. Bayzit weiß, dass eine von Grund auf neu aufgebaute Mannschaft Zeit braucht, um sich komplett einzuspielen: „Wir sind definitiv bereit, das hat ja auch das erste Spiel gegen Wermelskirchen gezeigt. Wir sind allerdings noch nicht komplett eingespielt. Vom Kopf und der Leistungsbereitschaft her sind wir definitiv bereit, die Saison anzugehen“, sagt er.

Ein heißer Tanz wird erwartet

Das kommende Spiel scheint für den Germania-Trainer noch Fragen aufzuwerfen. Vor allem mit Blick auf die vergangene Saison könnten die Solinger eine Art Überraschungspaket für ihn werden: „Die haben in der letzten Saison in der Kreisliga A kein Spiel verloren, da ist natürlich die Frage, wie es um den Leistungsstand dieser Mannschaft steht.“ Weitergehend kommentiert er das vergangene Spiel: „Ich habe auch gehört, da haben noch viele Spieler gefehlt, deswegen glaube ich nicht, dass sie so schwach sind, wie sie sich im ersten Spiel präsentiert haben.“

Mit großer Vorfreude schaut Bayzit auch auf die erhoffte Kulisse in Solingen. Das direkt anschließende Spiel der Landesliga-Mannschaft des DV dürfte zusätzlich als Zuschauermagnet wirken: „Wir erwarten definitiv einen heißen Tanz. Danach spielt auch deren erste Mannschaft, ich vermute, dass viele Zuschauer da sein werden.“

Wenn Spinella nun wieder an der rot-weißen Seitenlinie steht, hat seine Mannschaft einiges gutzumachen – ein Punktgewinn würde dem von ihm betonten mentalen Aufbau sicher guttun. Germania hingegen peilt den nächsten Sieg an und will die durchmischte Mannschaft weiter festigen. Der kommende Spieltag könnte somit bereits eine erste Richtung aufzeigen, wohin die Reise geht.