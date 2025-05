DV Solingen II: Ein Spiel noch bis zur Invincible-Saison

83 Zähler stehen nach 33 Begegnungen auf dem Konto von DV Solingen II. Hinzu kommt, dass die Mannschaft noch keine einzige Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen musste. Ein deutlich verdienter Aufstieg in die Bezirksliga ist die Folge.

Diese Geschlossenheit des Teams sieht man an den Statistiken. Mit nur 34 Gegentoren in 33 Partien stellt Solingen mit großem Abstand die beste Defensive der Liga. Zum Vergleich: Die zweitbeste Abwehr kassierte ganze 58 Treffer und somit 24 mehr als der Meister. "Die Mannschaft hat immer zusammen gehalten. Die Jungs haben sich immer super verstanden. Die haben natürlich sehr viel Spaß gehabt bei der Arbeit.", sagte Spinella.

Für den Übungsleiter waren es ganz bestimmte Aspekte, die seine Truppe ausgezeichnet haben in der aktuellen Saison. "Es war ehrlich gesagt nicht mal die Qualität. Also wir haben schon Qualität, aber meiner Meinung nach gibt es immer noch bessere Mannschaften in der Kreisliga A, mit besseren Einzelspielern", erklärte er. Weiter führte er aus: "Die Jungs haben immer Gas gegeben im Training und in Spielen. Die haben alles umgesetzt oder versucht umzusetzen im Training und im Spiel. Egal wie die Trainingsbeteiligung war, ob wir mit zehn oder 20 Leuten waren, die haben immer als Mannschaft super gearbeitet. Es gab nie einen Tag, wo es eine totale Unruhe gab."

Ein weiteres Element für die Meisterschaft war das Training. "Unsere Arbeit ist ziemlich professionell. Also das heißt wir gehen in Richtung von Oberliga- oder Regionalliganiveau", betonte der Übungsleiter.

"Das Gefühl ist natürlich großartig"

Eine glorreiche Spielzeit wird am kommenden Spieltag für Spinella und seine Mannschaft zu Ende gehen. Der Erfolgstrainer drückte seine Gefühle und Denkweise über das Erreichte folgendermaßen aus: "Egal welcher Trainer, in welcher Liga du trainierst, du arbeitest und Erfolge hast, das Gefühl ist natürlich großartig und es fühlt sich immer geil an. Wenn du nicht erwartest dass du so eine Saison spielst, dann bist du am Ende einfach glücklich." Weiter führte er aus: "Die Spieler und das Trainerteam sind glücklich. Diese Saison haben wir alles richtig gemacht. Danke an Alle!"

So., 01.06.2025, 13:00 Uhr TSV Solingen TSV Solingen II DV Solingen DV Solingen II 13:00 PUSH

Noch ein ungeschlagenes Spiel fehlt zur Invincible-Saison. Für die Zweitvertretung geht es am kommenden Spieltag auswärts gegen den Drittplatzierten TSV Solingen II. Ob die Serie dort weiter anhalten wird, oder ob der TSV als Spaßverderber agieren wird, bleibt abzuwarten.