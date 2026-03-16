DV Solingen, ASV Süchteln und SC Kapellen-Erft gewinnen torreich

Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der 23. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat das Bild an der Spitze bestätigt, auch wenn es auf mehreren Plätzen dahinter Bewegung gab. Die 1. Spvg Solingen Wald 03 verteidigte mit einem Heimsieg die Tabellenführung und kommt nun auf 52 Punkte. Dahinter bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger, nachdem er ein torreiches Spiel beim TSV Solingen gewann. Der DV Solingen festigte Rang drei mit einem deutlichen Auswärtssieg. Auch im Tabellenmittelfeld gab es mehrere torreiche Begegnungen, während im Keller insbesondere FC Remscheid wichtige Punkte sammelte.

Der FC Remscheid gewann beim VfB 03 Hilden II knapp mit 1:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nachdem beide Mannschaften zunächst nur wenige klare Abschlüsse verzeichneten, fiel der entscheidende Treffer kurz vor der Pause. Leonhard Fronia traf in der 39. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, doch Hilden II gelang kein Ausgleich mehr. Remscheid feiert zum ersten Mal seit Wochen und verbessert sich dadurch auf 16 Punkte, während Hilden II mit zehn Zählern weiterhin Vorletzter bleibt.

Der SSV Bergisch Born gewann ein torreiches Spiel gegen die VSF Amern mit 4:3. Amern führte zunächst durch einen Doppelpack von Luca Dorsch (5., 44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Born die Partie, als Lutonda Ntiti (57., 76.) und Marvin Pak (70.) trafen. Amern glich zwischenzeitlich durch Omar Boudoudou aus (77.), doch Pak sorgte in der 83. Minute für den Siegtreffer. Die Borner haben jetzt auch 24 Punkte und sind deshalb wieder vor TuRU Düsseldorf.

Tabellenführer Solingen Wald 03 gewann sein Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0. Die Gäste kämpfen mehr denn je um den Klassenerhalt, deshalb reicht auch mal der Mindest-Sieg, für den Nikolaos Skondras in der 31. Minute sorgte. Das Team von Daniele Varveri bleibt weiter souverän, während die Luft für die TuRU immer dünner wird.

Der DV Solingen setzte sich in einer torreichen Partie beim SC Velbert mit 6:3 durch und festigte Rang drei. Bereits in der Anfangsphase legten Eray Yigiter (6., 13.) und Tuncay Muhammet Altuntas (24.) den Grundstein. Velbert verkürzte durch Ayyoub Ichoutene (39.), doch noch vor der Pause trafen Yigiter (41.) und Altuntas (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Altuntas erneut (50.). In der Schlussphase traf Ahmet Gülmez zweimal für Velbert (69., 88. Foulelfmeter), das änderte aber nichts mehr am klaren Ausgang. Solingen bleibt Dritter.

Der SC Kapellen-Erft setzte sich beim TSV Solingen in einer torreichen Partie mit 5:3 durch und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Nils Mäker markierte mit seinem Doppelpack den Unterschied in diesem bunten Treiben, für Solingen war es nach einem starken Start 2026 die dritte Pleite in Folge.

Der FC Kosova Düsseldorf gewann sein Heimspiel gegen Victoria Mennrath mit 3:1 und bleibt damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mohamed Karma in der 60. Minute, denn darauf fiel den Gästen keine Antwort mehr ein. Kosova steht nun bei 37 Punkten, während Mennrath weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle rangiert.

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich in einer torreichen Partie mit 6:3 gegen die SG Unterrath durch. Leo Heinrich Rennett brachte Süchteln früh in Führung (5.), doch Unterrath glich durch Antonio Munoz-Bonilla aus (20.). Nach weiteren Treffern von Finn Theißen, Paul Fröhling und Toni Weis setzte sich Süchteln letztlich durch, obwohl Christian Bus zweimal per Elfmeter für Unterrath traf. Süchteln bleibt damit Vierter, Unterrath im Abstiegskampf. VfB 03 Hilden II – FC Remscheid 0:1

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (69. Koray Temiz), Amin Mohsen (75. Chahir Abu Khorma), Shuto Utsugi (75. Ben Marcel Jelitte), Abdelilah Zarok, Tarique Maurice Hurd, Amine Feldaoui (61. Jaro Vogtmüller), Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis (83. Nabil Abdoun) - Trainer: Koray Sakacali

FC Remscheid: Maurice Horn, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Timo Leber, Furkan Tasdemir (83. Luka Ojleski), Luka Sola, Leonhard Fronia (61. Andrii Pedchenko) (67. Giuseppe Campana) - Trainer: Nermin Jonuzi

Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 72

Tore: 0:1 Leonhard Fronia (39.)



1. FC Wülfrath – SC Union Nettetal 2:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski (20. Ebrahim Omayrat), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi, Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring (86. Nico Köhler), Athanasios Xiros (52. Daniel Ivezic), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte, Florian Heise, Jan Pöhler, Pascal Schellhammer, Mats Platen (86. Maurits Kerkman), Archil Ismail (62. Anastasios Koutras), Hauke Winkens, Tom Gray, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Branimir Galic (5.), 1:1 Toni Zupo (39.), 1:2 Mats Platen (42.), 2:2 Leon Bachmann (69.)



SC Velbert – DV Solingen 3:6

SC Velbert: Louis Britscho, Robin Strohmenger, Niklas Strauch (46. Branislav Veselinovic), Makuntima Ntuku, Tobias Doil, Phil Britscho (66. Ahmet Gülmez), Naoufal El Hamdani (86. Nanouk Dünnwald), Phil Pape, Jovan Gudalovic, Ayyoub Ichoutene (66. Linus Kaminski), Julian Kray (46. Moritz Overfeld) - Co-Trainer: Martin Ruffert

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Nahum Belay Ghebressulasie (66. Bilal El Ouamari), Birol Can Adibelli, Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (66. Furkan Sagman), Mohamed Aaross (52. Ilias El Joudi), Salim El Fahmi, Eray Yigiter (56. Stanislao Apicella), Riyan Khan (56. Tarkan Türkmen) - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Theo Kondring (Bocholt) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Eray Yigiter (6.), 0:2 Eray Yigiter (13.), 0:3 Tuncay Muhammet Altuntas (24.), 1:3 Ayyoub Ichoutene (39.), 1:4 Eray Yigiter (41.), 1:5 Tuncay Muhammet Altuntas (45.+1), 1:6 Tuncay Muhammet Altuntas (50.), 2:6 Ahmet Gülmez (68.), 3:6 Ahmet Gülmez (88. Foulelfmeter)



SSV Bergisch Born – VSF Amern 4:3

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda (55. Anouar Isaoui), Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch, Ruben Schmitz-Heinen (55. Muhammet-Fathi Ödemis), Marvin Brüggehoff, Marvin Pak, Germano Bonanno (92. Maikel Klein), Lutonda Ntiti (88. Gael Ntolo) - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Maik Lambertz, Hajime Yokota, Shogo Taniguchi, Hiromasa Sato, Selman Sevinc, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher (15. Niklas Thobrock) (32. Lamin Fuchs), Malte Knop (87. Louis Uhling), Luca Dorsch, Toya Okada (33. Omar Boudoudou) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 87

Tore: 0:1 Luca Dorsch (5.), 0:2 Luca Dorsch (44.), 1:2 Lutonda Ntiti (57.), 2:2 Marvin Pak (70. Foulelfmeter), 3:2 Lutonda Ntiti (76.), 3:3 Omar Boudoudou (77.), 4:3 Marvin Pak (83.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – TuRU Düsseldorf 1:0

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies (67. Vedran Beric), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Erkan Ari (58. Konstantinos Tsiougaris), Fabio Di Gaetano (83. Max Schreckenberg), Enes Topal (75. Giovanni Spinella), Nikolaos Skondras (67. Gianluca Giuseppe Cirillo) - Trainer: Daniele Varveri

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov (87. Baron Osaruwense Asemota), Tsikwo Mankefor, Hussein Hammouda (58. Maurice Kouendjin Bankoue), Selcuk Yavuz (79. Emirhan Bülbül), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (63. Sahin Ayas) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Nikolaos Skondras (32.)



TSV Solingen – SC Kapellen-Erft 3:5

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch, Luis Reck, Kai Stanzick, Christian Krone, Alexander Klatt (62. Jannik Weber), Tim Schwarz (62. Elias Dittmann), Jan Niklas Tkacik, Bohdan Melnyk (82. Finn Glodni), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (62. Torben Rüdingloh) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

SC Kapellen-Erft: Patrik Pesch, Yannik Ebert (81. Jan Lukas Nosel), Lorenz Kowalle (81. Leo Stegner), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen (85. Yamato Aoki), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro (88. Alexandros Kiriakidis), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi (75. Janis Waffenschmidt), Nils Mäker - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 139

Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (15.), 1:1 Dennis Höfling (20.), 1:2 Nils Mäker (25.), 2:2 Tim Schwarz (28.), 3:2 Justin Gregor Niedworok (30.), 3:3 Alexander Fuchs (52.), 3:4 Nils Mäker (66.), 3:5 Lorenz Kowalle (78.)



FC Kosova Düsseldorf – Victoria Mennrath 3:1

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Eureljo Gjoni, Ike Rowland Ezunagu Jr, Lejs Zenuni, Egzon-Baijram Zendeli (40. Ishaq Khalil), Mohamed Karma, Fatlum Ahmeti (84. Edi Muhamed Haliti), Roman William Callan, Kaito Kajitani - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Maurice Passage, Noah Kubawitz (76. Alex Alexandrov), Wadim Kuliew (68. Marko Mitrasinovic), Moussa Coulibaly (69. Isa Özel), Erjon Duriqi (84. Paul Trützschler), Oliver Krüppel, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Roman William Callan (6.), 2:0 Egzon-Baijram Zendeli (9.), 2:1 Noah Kubawitz (43.), 3:1 Mohamed Karma (60.)



ASV Einigkeit Süchteln – SG Unterrath 6:3

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling (86. Timur Enes), Lars Prigge (89. Justus Küpper), Justin Coenen (58. Luca Mikail Kovacevic), Felipe Burkhardt (87. Batuhan Arslanoglu), Finn Theißen, Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova (90. Fabian Trzensisko) - Trainer: Volker Hansen

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz, Aleksandr Rybakov (46. Basiru-Zachari Umaru), Antonio Munoz-Bonilla, Ibrahim Jaha (75. Shunya Hashimoto), Ahmad Ali, Nicholas Farin Horn (64. Soru Iwanaga), Noah Cain (12. Christian Bus), Elias Dian (64. Shuki Hamanosono) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leo Heinrich Rennett (5.), 1:1 Antonio Munoz-Bonilla (19.), 2:1 Finn Theißen (22.), 2:2 Christian Bus (53. Foulelfmeter), 3:2 Paul Fröhling (72.), 3:3 Christian Bus (78. Foulelfmeter), 4:3 Toni Weis (79.), 5:3 Finn Theißen (81.), 6:3 Toni Weis (83.)

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert

So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental

Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen

So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf

So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath