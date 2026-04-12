Dutzend voll gemacht!

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Erinnerungen an das Hinspiel, in dem man früh mit 0:2 in Rückstand geraten war (Endstand 9:3), wurden schnell verdrängt. Trotz kleiner Rotation im Kader knüpfte das Team nahtlos an die dominanten Leistungen der vergangenen Wochen an und stellte früh die Weichen auf Sieg.

Die Spielvereinigung bleibt weiter in der Erfolgsspur: Mit einem souveränen 12:0-Auswärtssieg in Gnadental untermauerte die SpVg Gustorf/Gindorf eindrucksvoll ihre Ambitionen.

Zunächst hielt der stark aufgelegte Gnadentaler Schlussmann seine Mannschaft noch im Spiel und entschärfte mehrere hochkarätige Chancen. Doch dann schlug Stephan Lieder eiskalt zu: Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von elf Minuten (17., 22., 28.) brachte er seine Farben klar auf Kurs. Auch in der Folge spielte sich das Geschehen nahezu ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab, deren vereinzelte Vorstöße von der sicheren Defensive früh unterbunden wurden.

Ein Eigentor sorgte für das 4:0, ehe Timo Engels mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel auf 5:0 erhöhte. Den Schlusspunkt einer einseitigen ersten Hälfte setzte Cataldo Iacoi, der mit seinem neunten Saisontreffer das halbe Dutzend perfekt machte.

Nach dem Seitenwechsel brachte das Trainerteam mit einem Doppelwechsel frische Kräfte: Steinhäuser und Marc Bartschat ersetzten Fazliu und Iacoi. Vor allem Steinhäuser rückte schnell in den Fokus. Nach einer ersten Aktion, in der er noch Aluminium traf und anschließend am Torhüter scheiterte, drehte er richtig auf – und schnürte mit fünf Treffern (47., 67., 68., 79., 84.) einen beeindruckenden Fünferpack.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter 12:0-Erfolg, der bei konsequenterer Chancenverwertung sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Mit nun 93 erzielten Treffern präsentiert sich die Offensive der SpVg Gustorf/Gindorf in bestechender Form. Die Tabellenführung wurde mit 50 Punkten weiter gefestigt, vor den Verfolgern aus Kapellen (46) und Delrath (43).

Am kommenden Wochenende wartet mit der Reserve von SV Bedburdyck/Gierath die nächste Aufgabe.