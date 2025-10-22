Dustin Tesch: An der Seite von Großkreutz & Reus in der Baller League

Wenn die neue Season 4 der Baller League am 3. November startet, wird Dustin Tesch, Trainer des Bezirksligisten SC Elsdorf, Teil eines prominenten Trainerduos sein. Gemeinsam mit Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz betreut er das neue Team von Marco Reus, die Legacy Ballers.

„Wie fast immer im Leben lief das über Vitamin B“, erzählt Tesch. Einer seiner Spieler sei schon in der Baller League aktiv gewesen, und auch früher habe es bereits lose Kontakte gegeben. „Dann sind die nach Berlin gegangen, und ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht weiter befasst“, erinnert er sich. Als schließlich ein neues Team hinzukam, sei die Anfrage erneut aufgekommen – und diesmal konkret geworden: „Es wurde noch ein Trainer parallel zu Kevin gesucht, wir haben die Gespräche aufgenommen und uns sehr schnell darauf verständigt, dass wir das machen.“

Dass mit Lennart Höhl und Mo Redjeb gleich zwei seiner Elsdorfer Spieler Teil des Projekts sind, freut den 33-Jährigen besonders. „Ich freue mich unheimlich für die Jungs, dass sie diese Plattform bekommen und die Chance kriegen, sich dort zu zeigen und zu präsentieren“, sagt Tesch. Beide seien „charakterlich einwandfreie Jungs“ und er freue sich auf die erneute Zusammenarbeit.

Der Austausch mit den früheren Bundesliga-Stars laufe auf Augenhöhe. „Mit Kevin und Marco ist das total angenehm, das sind bodenständige Jungs. Es macht mega viel Spaß“, sagt Tesch, der mit großem Respekt, aber auch Vorfreude auf die neue Aufgabe blickt. Gleichzeitig stellt er klar: „Am Ende des Tages liegt das Hauptaugenmerk ganz klar beim SC 08 Elsdorf, wo ich nach wie vor sehr, sehr happy bin. Parallel dazu kommt jetzt die Baller League, wo ich natürlich auch Feuer und Flamme bin, dass es endlich losgeht.“