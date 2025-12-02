Dustin Gundlach tippt den 15. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Dustin Gundlach von BW Hohen Neuendorf tippt den 15.Spieltag

SSC Südwest 1947 - TSV Mariendorf 1897 Südwest wird es Mariendorf schwer machen ⚽ mein Tipp: 0:2

VSG Altglienicke II - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Die Teams zeichnen sich vor allem durch ihre spielerischen Ansätze aus

⚽ mein Tipp: 2:2

Polar Pinguin Berlin - SFC Stern 1900

Polar immer für eine Überraschung gut, Stern geht am Ende jedoch vermutlich als Sieger vom Platz

⚽ mein Tipp: 1:3