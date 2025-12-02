 2025-11-28T07:03:18.113Z

Expertentipp

Dustin Gundlach tippt den 15. Spieltag der Berlin-Liga

Acht Spiele in der Woche: Trainer von BW Hohen Neuendorf gibt Prognose ab

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Dustin Gundlach von BW Hohen Neuendorf tippt den 15.Spieltag

SSC Südwest 1947 - TSV Mariendorf 1897
Südwest wird es Mariendorf schwer machen
⚽ mein Tipp: 0:2

VSG Altglienicke II - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Die Teams zeichnen sich vor allem durch ihre spielerischen Ansätze aus
⚽ mein Tipp: 2:2

Polar Pinguin Berlin - SFC Stern 1900
Polar immer für eine Überraschung gut, Stern geht am Ende jedoch vermutlich als Sieger vom Platz
⚽ mein Tipp: 1:3

FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg
Starker Saisonverlauf auf beiden Seiten – Heimvorteil als Trumpf
⚽ mein Tipp: 3:1

TSV Rudow Berlin - Füchse Berlin
Rudow euphorisch mit neuem Trainer
⚽ mein Tipp: 3:2

Berlin Türkspor - SV Empor Berlin
Obligatorisch viele Tore am Heckerdamm
⚽ mein Tipp: 3:2

SC Staaken - Berliner SC

Beide müssen Punkten in einem ausgeglichenen Spiel
⚽ mein Tipp: 1:1

SV BW Hohen Neuendorf - Frohnauer SC 1946
Kein Tipp zum eigenen Spiel, aber Frohnau muss doch eigentlich gegen HN gewinnen
⚽ mein Tipp: 1:1 (FuPa Redaktion)

Wer ist Dustin Gundlach?

Aufrufe: 02.12.2025, 16:00 Uhr
farAutor