Dustin Gundlach tippt den 15. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Dustin Gundlach von BW Hohen Neuendorf tippt den 15.Spieltag
SSC Südwest 1947 - TSV Mariendorf 1897
Südwest wird es Mariendorf schwer machen
⚽ mein Tipp: 0:2
VSG Altglienicke II - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Die Teams zeichnen sich vor allem durch ihre spielerischen Ansätze aus
⚽ mein Tipp: 2:2
Polar Pinguin Berlin - SFC Stern 1900
Polar immer für eine Überraschung gut, Stern geht am Ende jedoch vermutlich als Sieger vom Platz
⚽ mein Tipp: 1:3
FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg
Starker Saisonverlauf auf beiden Seiten – Heimvorteil als Trumpf
⚽ mein Tipp: 3:1
TSV Rudow Berlin - Füchse Berlin
Rudow euphorisch mit neuem Trainer
⚽ mein Tipp: 3:2
Berlin Türkspor - SV Empor Berlin
Obligatorisch viele Tore am Heckerdamm
⚽ mein Tipp: 3:2
SC Staaken - Berliner SC
Beide müssen Punkten in einem ausgeglichenen Spiel
⚽ mein Tipp: 1:1
SV BW Hohen Neuendorf - Frohnauer SC 1946
Kein Tipp zum eigenen Spiel, aber Frohnau muss doch eigentlich gegen HN gewinnen
⚽ mein Tipp: 1:1 (FuPa Redaktion)