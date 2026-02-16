Dustin Gottlebe feiert mit 41 Jahren sein Comeback im Tor

Innerhalb von vier Tagen stand Dustin Gottlebe gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gleich zweimal im Tor des SV Uedesheim. – Foto: Spielerprofil

Der mittlerweile 41-Jährige kam 2010 zum SV Uedesheim, nachdem er mehrere Jahre Pause gemacht hat. In Uedesheim arbeitete er sich bis in die Oberliga, in der er insgesamt 73 Partien absolvierte. In der Saison 2015/16 lief er in der Hinrunde für den FC Remscheid auf, nur ein halbes Jahr später war er wieder zurück. 2020 folgte der Abschied. „Ich bin mit meiner Familie nach Heinsberg gezogen, weshalb ich nicht mehr in Uedesheim aktiv sein konnte. Es gab zwar auch schon während dieser Zeit die Anfrage, ob ich aushelfen könne, aber damals war es leider nicht möglich.“

Unverhofftes Comeback

In Heinsberg half er bei Rot-Weiß Braunsrath als Schlussmann und Torwarttrainer aus. So wie in Uedesheim war es für ihn aber nicht. „Nach dem Umzug war klar, dass ich wieder in das Vereinsleben einsteige. Ich habe mich hauptsächlich fit gehalten, war aber nicht mehr so aktiv wie in Uedesheim. Der Verein ist was Besonderes für mich.“ Daher war es für ihn selbstverständlich, wieder in Uedesheim einzusteigen, nachdem er im vergangenen Sommer zurück nach Neuss zog.

Im Sommer übernahm Gottlebe die Zweite Mannschaft des SVÜ in der Kreisliga C. Nach 16 Siegen aus 18 Partien steht er mit seinen Jungs als Tabellenzweiter auf einem Aufstiegsrang. Dass er so bald wieder selbst als Spieler aufläuft, hat er nicht erwartet. „Es ist unfassbar schade, dass unsere jungen Keeper, die auf dieser Position die Zukunft des Vereins sind, ausfallen. Aber wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist, deswegen helfe ich auch gerne noch mal aus.“

Innerhalb von vier Tagen stand der 41-Jährige gleich zweimal gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd zwischen den Pfosten. Trotz der 2:3- und 0:1-Niederlagen war es für ihn ein ganz besonderes Comeback. „Als Jugendspieler habe ich einige Jahre beim 1. FC Grevenbroich-Süd verbracht. Ich habe den Verein sehr positiv in Erinnerung und habe mich daher auch gefreut, beim Pokalspiel in Neuenhausen viele alte Trainer und Spieler wiederzusehen.“ Nach der Karnevalspause wartet auf ihn im Spiel gegen die SVG Weißenberg das nächste Kreis-Duell. „Für mich sind solche Derbys immer etwas Besonderes, weshalb es in den ersten Spielen nach meinem Comeback besonders schön ist. In Heinsberg habe ich aus dem Kreis deutlich weniger mitbekommen, deswegen freue ich mich besonders auf solche Spiele.“

Dustin Gottlebe ist ein Kind des Rhein-Kreises. Auch seinen Trainer Oliver Seibert kennt er seit Kindheitstagen. „Wir sind nur ein Jahr auseinander und standen auch damals schon beide im Tor, deswegen kennen wir uns schon lange und standen daher auch immer im Konkurrenzkampf. Trotzdem hatten wir immer großen gegenseitigen Respekt. Damit, dass Oli noch mal mein Trainer wird, habe ich aber auch nicht gerechnet“. Wie häufig er noch zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Klar ist aber, dass er bis zum Saisonende im Mannschaftstraining bleibt und versucht, im Abstiegskampf mitzuhelfen.