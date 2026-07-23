Dustin Beer wechselt aus Vechta zum SV Bevern

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Der SV Bevern hat mit Dustin Beer einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SFN Vechta zum SV Bevern und bringt reichlich Erfahrung mit.

Beer ist sowohl im zentralen als auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim SV Werder Bremen. Im weiteren Verlauf seiner Karriere sammelte der 33-Jährige unter anderem Erfahrung in der Regionalliga und der Oberliga. So spielte der 33-Jährige für BW Lohen, dem BV Cloppenburg, dem VfL Oythe und zuletzt SFN Vechta.

Nach Angaben des SV Bevern zeichnet sich der Neuzugang insbesondere durch seine Spielübersicht, seine Ruhe am Ball und seine Führungsqualitäten aus. Mit diesen Eigenschaften soll Beer der Mannschaft in der kommenden Spielzeit weiterhelfen.