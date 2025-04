Durststrecken von Rheinland Hamborn und Genc Osman halten weiter an

Der 29. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 startet mit dem Aufeinandertreffen zwischen Rheinland Hamborn und SuS 09 Dinslaken sowie der Begegnung zwischen dem 1. FC Styrum und dem SV Genc Osman Duisburg in das anstehende Wochenende. Am Sonntag folgen dann der Auftritt von Spitzenreiter SC Werden-Heidhausen, der auswärts beim Duisburger SV 1900 die nächsten drei Punkte anpeilt. Auch Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg will seiner Favoritenrolle gegen den unangenehmen Kontrahenten Viktoria Buchholz gerecht werden.