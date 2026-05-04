Durststrecke des TSV Langquaid hält an

– Foto: Dietmar Listl

2:1-Niederlage beim SV Neufraunhofen in der Schlussphase --- Weiterhin jagt der TSV Langquaid dem ersten Bezirksligasieg nach der Winterpause hinterher. Auch beim SV Neufraunhofen hatten die Laabertaler das Nachsehen, wobei sie erst in der 87. Minute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen mussten. Trainer Matthias Eisenschenk, der fast auf die Hälfte seines Kaders verzichten musste und deswegen die drei A-Junioren Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer und Maximilian Stummer Bezirksligaluft schnuppern ließ, schickte eine gut eingestellte Elf auf den gepflegten Rasen des SVN-Waldstadions, die fast 70 Minuten auf Siegkurs lag.

Unter der guten Leitung von Schiedsrichter Dominik Dersein (FC Spfr. Schwaig) beäugten sich beide Teams 20 Minuten lang und ließen in dieser Phase keine torgefährlichen Situationen zu. Nachdem ein Gastgeber-Treffer wegen Abseits annulliert worden war, führte die erste erwähnenswerte Offensivaktion der Laabertaler zum Führungstreffer in der 26. Minute: Eine gut getimte Flanke von Stefan Schauer verwertete Jonas Brunner - unhaltbar für Schlussmann Thomas Huber - per Kopf zum 0:1. Die Hausherren ließen dann in der 33. Minute einen Hochkaräter liegen, als Thomas Niedermeier die Kugel am verwaisten Gehäuse - Torwart David Meißner war schon ausgespielt - vorbeischob. Als die Endler-Schützlinge noch eine weitere gute Möglichkeit nicht genutzt hatten, durften sich die effektiven Langquaider durchaus glücklich schätzen, mit der knappen Führung in die Halbzeitpause zu gehen.