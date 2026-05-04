Durststrecke des TSV Langquaid hält an

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2:1-Niederlage beim SV Neufraunhofen in der Schlussphase --- Weiterhin jagt der TSV Langquaid dem ersten Bezirksligasieg nach der Winterpause hinterher. Auch beim SV Neufraunhofen hatten die Laabertaler das Nachsehen, wobei sie erst in der 87. Minute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen mussten. Trainer Matthias Eisenschenk, der fast auf die Hälfte seines Kaders verzichten musste und deswegen die drei A-Junioren Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer und Maximilian Stummer Bezirksligaluft schnuppern ließ, schickte eine gut eingestellte Elf auf den gepflegten Rasen des SVN-Waldstadions, die fast 70 Minuten auf Siegkurs lag.
Unter der guten Leitung von Schiedsrichter Dominik Dersein (FC Spfr. Schwaig) beäugten sich beide Teams 20 Minuten lang und ließen in dieser Phase keine torgefährlichen Situationen zu. Nachdem ein Gastgeber-Treffer wegen Abseits annulliert worden war, führte die erste erwähnenswerte Offensivaktion der Laabertaler zum Führungstreffer in der 26. Minute: Eine gut getimte Flanke von Stefan Schauer verwertete Jonas Brunner - unhaltbar für Schlussmann Thomas Huber - per Kopf zum 0:1. Die Hausherren ließen dann in der 33. Minute einen Hochkaräter liegen, als Thomas Niedermeier die Kugel am verwaisten Gehäuse - Torwart David Meißner war schon ausgespielt - vorbeischob. Als die Endler-Schützlinge noch eine weitere gute Möglichkeit nicht genutzt hatten, durften sich die effektiven Langquaider durchaus glücklich schätzen, mit der knappen Führung in die Halbzeitpause zu gehen.
Auch wenn die Neufraunhofer nach Wiederbeginn den Vorwärtsgang einlegten und mehr Ballbesitz erlangten, die Dreierkette um die Blabl-Brüder und Patrick Slodarz übte zunächst die Kontrolle aus. Bei einem Foulelfmeter in der 67. Minute drohte schon der Ausgleich, doch Keeper David Meißner blieb Sieger im Duell mit Michael Gerauer. Im Gegenzug hatte Liridon Haljimi sogar die Gelegenheit zum 0:2, aber es fehlte an Entschlossenheit. Fünf Minuten später holte Michael Gerauer Versäumtes nach, als er aus zwölf Metern dem TSV-Schlussmann keine Abwehrchance ließ, 1:1. Der eingewechselte Dennis Kandsperger hätte das Spiel beinahe wieder auf die Gäste-Seite gezogen, doch sein Schuss aus spitzem Winkel landete im Außennetz. In den Schlussminuten drängte der SVN auf den Dreier, der schließlich durch den nun elffachen Torschützen Thomas Niedermeier Wirklichkeit wurde, 2:1. Sicherlich nicht unverdient für die Vilstaler, aber unglücklich für die Laabertaler, die für ihr großes Engagement nicht mit dem nahen Punktgewinn belohnt wurden.
Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Unser Matchplan ging in der ersten Halbzeit noch gut auf, während wir anschließend mehr als gewünscht unter Druck gerieten und die Kontrolle beim Verteidigen teilweise verloren. Den beiden Toren gingen Zweikämpfe voraus, die nicht energisch und konsequent genug geführt wurden. Dank gilt unseren Juniorenspielern, die sich - teilweise erstmals - in den Dienst der Mannschaft stellten."
TSV Langquaid: David Meissner - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Stefan Schauer, Christian Ludwig, Patrick Slodarz, Liridon Haljimi (86. Philipp Mayerhofer), Marvin Lang (78. Tizian Lauerer), Timo Sterl, Jonas Brunner (71. Maximilian Stummer), Luka Vukovic (66. Dennis Kandsperger) Tore: 0:1 Jonas Brunner (26.), 1:1 Michael Gerauer (72.), 2:1 Thomas Niedermeier (87.)
Am nächsten Samstag erscheint zum letzten Heimspiel der Bezirksligasaison 2025/26 der Nachbar TV Aiglsbach. Spielbeginn im Waldstadion ist um 16.00 Uhr.