 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Durststrecke des SV Wiesbaden hält an

0:3 bei TSF Heuchelheim +++ Sari: "Werden Kopf aus der Schlinge ziehen"

von Stephan Neumann · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Die Durststrecke des SV Wiesbaden geht weiter.
Die Durststrecke des SV Wiesbaden geht weiter. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

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Heuchelheim. Die Durststrecke des SV Wiesbaden hält an, im richtungsweisenden Spiel der zuletzt formschwachen Teams setzte es ein 0:3 in Heuchelheim.

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„Der Verein lebt Geschlossenheit vor. Wir werden den Kopf schon aus der Schlinge ziehen“, sieht SVW-Coach Daniel Löbelt allemal genug Qualität im Kader, um die derzeitige Durststrecke zu beenden. In Heuchelheim hätte die Partie nach Lattentreffern von Aidan Harney und Kevin Faro im Sinne der Gäste laufen können, ehe nach der Pause ein individueller Schnitzer zum Rückstand führte. Heuchelheim, zuvor 0:9 in Hadamar unterlegen, stand tief, nutzte Umschaltmomente zu den weiteren Toren. In Dietkirchen (Mi., 20 Uhr) wartet nun auf den SVW die nächste Herausforderung.

SVW: Umut Gündogan; Toyosawa, Scheicher, Harney, Bertel, Torinomi, Siewe Nana, Onur Gündogan, Benikhlef, Bill, Faro (Wartenberg, Romero Centeno, Rodwald).

Tore: 1:0 Krieger (47.), 2:0, 3:0 Kießwetter (65./78.). – Zuschauer: 100.

Heute, 15:30 Uhr
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