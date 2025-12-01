Durststrecke der SGE Bedburg-Hau setzt sich fort

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Bezirksliga eine verdiente 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen BW Dingden II kassiert und damit in den vergangenen vier Partien nur einen Punkt gesammelt. Anfangs tasteten sich beide Teams ab, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Und Timon Janssen (18.) hatte die Chance, sein Team in Führung zu bringen, als er alleine auf das Gästetor zulief, jedoch knapp vorbeischoss. Im Gegenzug verpasste Philipp Arnold, BWD II in Führung zu bringen – wie auch Alexander Sack und Jonah Koopmann. Besser machte es Marco Harbring (40.), der aus 30 Metern zum 1:0 für BWD II traf.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Dingdener spielerisch überlegen und führten verdient. SGE-Coach Bernard Alijaj wechselte zur zweiten Hälfte Falko Kersten ein, doch Alexander Sack (51.) erhöhte mit einem Lupfer auf 2:0. Die SGE antwortete mit wütenden Angriffen und vergab einige gute Chancen durch Timon Janssen, Kersten und Lennard Haps. Die Gastgeber blieben am Drücker, die Dingdener verlegten sich aufs Konterspiel. In der 76. Minute erzielte SGE-Akteur Tim Helmus den Anschlusstreffer zum 1:2, als er einen Abpraller verwertete.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Kurz vor Schluss sorgte Leonardo Moschüring (89.) für eine Vorentscheidung. Er legte den Ball nach einem Fehler der SGE-Abwehr an Torhüter Puff vorbei und traf zum 3:1. Doch die SGE hatte noch eine Antwort parat, denn Fabian Berntsen (90.) sorgte mit einem wuchtigen Kopfball für den 2:3-Endstand.

Bedburg-Hau wacht zu spät auf

Die SGE ist zu spät aufgewacht, denn in dieser Partie war mehr möglich gewesen. „Wenn man nur die letzten 15 bis 20 Minuten vernünftig spielt, reicht das nicht für einen Punkt. Den Rest des Spiels waren wir nicht präsent, und wir haben unnötige Gegentore kassiert“, sagte SGE-Co-Trainer Sebastian van Brakel.

SGE Bedburg-Hau: Puff - Tekaat, Schümmer, Dittrich, Rode, Deckers, Claaßen (87. Gerard), Diedenhofen (84. Berntsen), Haps (66. Helmus), Ngesang (46. Kersten), Janssen (63. Gorißen).