Durststrecke beendet und nun hungrig auf mehr

Drei zu Eins: So lautete das Endergebnis gegen Tabellenführer Erfurt Nord. – Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Eric-Jeremy Weidner, oder einfach nur "Erich", wie er von seinen Teamkollegen liebevoll genannt wird, schießt sich aktuell warm für anstehende Vorweihnachtszeit, die gewohnt ungemütlich verläuft was die Witterung angeht. Mit 24 Saisontoren schoss er den FSV auf Rang 8. Ob diese Saison mehr drin ist und welchen Teamkollegen er besonders dankbar ist, verrät er im Interview mit FuPa Thüringen...

FuPa Thüringen: Hallo Eric und schon mal Danke für die Zeit, die du dir nimmst. Du hast mit 7 Toren in den letzten 5 Spielen deine Treffsicherheit wiedergefunden. Was funktioniert aktuell besser als noch zu Beginn der Saison?

Eric Weidner: Die Anfangszeit war ein wenig schwer rein zu kommen. Letzte Saison hab ich bewiesen, dass ich es kann. Dieses Jahr war der Weg ein wenig holprig. Da haben wir auch nicht so abgeliefert wie wir es aktuell tun und ich selbst bin auch häufig nicht in die Szenen reingekommen wie letzte Saison, wo ich mal frei durch war. Die Gegner haben sich da auch ein Stück weit auf unsere Stärken eingestellt. FuPa Thüringen: Lag es also nur an den Gegner und dem Auftreten der Mannschaft oder hast du persönlich an dir auch gemerkt, dass das Tore schießen nicht so "einfach" wird wie letztes Jahr?

Eric: Ich war auch mit mir selber unzufrieden. Das haben auch meine Mannschaftskollegen gemerkt. Nach einem klärenden Gespräch mit Herrn Schmeißer (Trainer) hab ich mich selbst und die Situation reflektiert. Nach der Phase hab ich da auch an mir gearbeitet, bin wieder voll dabei und kann meine Stärken zeigen und meine Leistung besser abrufen. Ich bringe mich selber besser ein, warte nicht nur auf die Schnittstellenpässe und seitdem funktioniert es besser, was man an den Toren in den letzten Wochen sieht.

Sieben Spieltage mussten die Fans des FSV warten, bis sie ihren Torjäger wieder in Jubelpose sehen durften. – Foto: Amxfotografie Andreas Michael

FuPa Thüringen: Euer Trainer berichtete zuletzt auch über gewisse taktische Veränderungen. Das tut scheinbar sowohl dir als auch der gesamten Mannschaft gut, wie man an den Ergebnissen sieht. Ihr habt eine tolle Serie hingelegt mit 5 Siegen in Folge. Eric: Dass es aktuell besser läuft soll auch nicht nur eine Phase sein. Es würde mich schon freuen, wenn es so bleibt wie es aktuell läuft, aber das kommt oft auch auf den Gegner an. Wir selbst spielen aktuell geduldiger und gestalten das Spiel so, dass wir auch mal warten bis sich die Lücken ergeben und fahren nicht direkt überhastet Konter. Ich bin froh über diesen aktuellen Spielstil. FuPa Thüringen: Plötzlich seid ihr dann auch tabellarisch mit oben dabei, was zu Beginn noch gar nicht danach aussah aber auch den Saisonverlauf der gesamten Landesklasse 2 ein wenig beschreibt. Was geht diese Saison noch für den FSV Kölleda?



Eric: Das Ziel war an sich erst einmal die Klasse zu halten. Klar, mal oben unter den ersten Plätzen mitspielen ist immer ein Wunsch, aber da wir auch viele neue Leute bekommen haben, da muss man sich auch erstmal finden. Nun haben wir fünf Spiele am Stück gewonnen und wollen natürlich auch aus Mühlhausen etwas mitnehmen. Wenn möglich natürlich einen Sieg, aber vielleicht wären wir da auch schon mit einem Punkt zufrieden, da Mühlhausen nicht so leicht zu bespielen ist und genauso gute Spieler dabei haben, die ordentlich dagegen halten. Wir schauen dann einfach was die Saison bringt.

Lieblingsgegner Mühlhausen?! Von wegen! Gegen Großengottern spielt "Erich" Weidner noch lieber. – Foto: Amxfotografie Andreas Michael