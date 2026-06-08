"Durfte nur zum Abschluss seiner Karriere im Sturm spielen"

Vor 90 Minuten hatte der VfL Leiferde die besseren Anfangsminuten und ging durch Kramp bereits in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste, die die Saison auf Rang neun mit 36 Punkten beenden, nutzten ihre Anfangsphase konsequent und setzten die Heeseberger Defensive zunächst unter Druck. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Schrader glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus (13.). Anschließend übernahm Heeseberg zunehmend die Kontrolle über die Begegnung. Gödde traf in der 24. Minute zur Führung, ehe Scholz kurz vor der Pause auf 3:1 erhöhte (40.). Den Schlusspunkt einer starken ersten Hälfte setzte erneut Gödde mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

„Leiferde kam die ersten Minuten besser ins Spiel und auch zu Möglichkeiten, die sie dann letztlich genutzt haben. Wir haben uns aber weiter an den Plan gehalten und sind auch schnell zurück ins Spiel gekommen“, sagte Heesebergs Trainer Christian Baethge nach der Partie. Gödde verabschiedet sich mit Doppelpack Nach dem Seitenwechsel verlor die Begegnung etwas an Intensität. Pospiech verkürzte für Leiferde in der 70. Minute auf 2:4, ehe Schrader mit seinem zweiten Treffer des Tages vier Minuten später den alten Abstand wiederherstellte und den 5:2-Endstand besorgte.