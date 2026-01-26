Durchwachsene Hinrunde mit Perspektive

Mit der abgeschlossenen Hinrunde zeigt sich der Cheftrainer Mathias Kaulartz nur bedingt zufrieden: Vier Siege und drei Remis sind nicht der Anspruch des TV Konzens, den man an sich selbst stellt. Dennoch gibt es nachvollziehbare Gründe für das bislang eher magere Punktekonto.

Nach einer sehr guten und vielversprechenden Vorbereitung gelang es der Mannschaft nicht, den Schwung mit in die Saison zu nehmen. In den ersten Wochen fehlten im Schnitt rund zehn Spieler aus persönlichen Gründen. Ein kontinuierliches Einspielen war dadurch kaum möglich, ebenso wenig die konsequente Umsetzung der Spielweise, die in der Vorbereitung intensiv erarbeitet worden war. Umso glücklicher kann sich der Verein schätzen, über einen großen und breiten Kader zu verfügen, der diese Ausfälle zumindest teilweise auffangen konnte. Hinzu kam eine ordentliche Portion Pech: Gleich drei Spiele wurden in der Schlussminute verloren, zudem führten Unkonzentriertheiten zu insgesamt sieben Elfmetern gegen die eigene Mannschaft. Trotz allem war längst nicht alles schlecht. Es gab durchaus sehr gute Auftritte, unter anderem gegen Ligaprimus Eicherscheid. Dort dominierte das Team die erste Halbzeit, verpasste es jedoch, das Spiel bereits zur Pause zu entscheiden. Einen Vorwurf wollte der Trainer seiner Mannschaft nach dieser Partie nicht machen: Einsatz und Wille stimmten, es fehlte lediglich an der nötigen Abgeklärtheit und Reife.

Extrem ernüchternd verlief hingegen das Spiel gegen Roetgen. Bis zum Stand von 2:0 hätte die Partie längst entschieden sein müssen. Dem Anschlusstreffer zum 2:1 und dem Ausgleich zum 2:2 folgten jedoch kapitale Fehler – zu einem Zeitpunkt, als Roetgen bis dahin keine echte Torchance hatte. Auch hier zeigte sich erneut, dass es der jungen Mannschaft noch an Reife und Abgezocktheit mangelt. Die turbulenten Schlussminuten dieser Begegnung nimmt der Trainer ausdrücklich auf seine eigene Kappe und stellt sich schützend vor sein Team. Dem Verein ist bewusst, dass wir mit die jüngste Mannschaft in der Liga haben und dass Entwicklung Zeit braucht. Trainerteam und Obmann bringen die nötige Geduld und das volle Vertrauen in die Mannschaft mit und wollen den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Gleichzeitig werden klare Erwartungen, gerade für die Rückrunde, formuliert: In der extrem ausgeglichenen Liga, in der bis Platz sechs noch alles möglich ist, werden Disziplin, Zusammenhalt auf und neben dem Platz sowie volle Fokussierung eingefordert. Die Jungs müssen es verstehen, dass in der Rückrunde jedes Spiel als Endspiel verstanden werden muss – private Dinge müssen dafür zeitweise hintenangestellt werden, Fußball muss klares Hobby Nummer eins sein. Nur so können wir frühzeitig unser Ziel, auch nächstes Jahr in der Bezirksliga zu spielen, erreichen.