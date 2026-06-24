Durchstarter der Rückrunde: Sturmtalent verlässt den 1. FC Magdeburg

Joonas Frenzel (2.v.r.) verlässt den 1. FC Magdeburg. – Foto: Axel Kammerer

Am Montag ist die U23 des 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Angreifer Joonas Frenzel stand dabei nicht mit auf dem Trainingsplatz. Nun ist auch klar, warum der talentierte Angreifer fehlte: Am Mittwoch wurde er bei seinem neuen Verein vorgestellt.

"Joonas Frenzel verstärkt ab sofort die Offensive unserer U21", teilte der Hamburger SV auf dem Instagram-Kanal seiner "Young Talents" mit. Im Sommer 2024 war Frenzel aus dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 nach Magdeburg gewechselt. Nun zieht es ihn nach zwei Jahren elbabwärts. Zum Spielerprofil:

Dabei hatte der großgewachsene Angreifer in der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Regionalliga-Saison auf sich aufmerksam gemacht. Mit vier Treffern und drei Vorlagen rückte der 19-Jährige als Durchstarter der FCM-Reserve vermeintlich auch in das Blickfeld der Profimannschaft.

Trainerlob für den Angreifer: "Über Fleiß drangeblieben"

"Er hat in der Rückrunde wirklich eine Entwicklung genommen", attestierte ihm Trainer Daniel Wölfel gegenüber der "Volksstimme". Frenzel sei ein "ganzheitlicher Spieler", lobte der Coach die vielseitigen Qualitäten des Angreifers, die er dann auch für die U23 zeigen konnte. "Es freut mich ungemein für den Jungen, weil er extrem viel dafür tut. Joonas ist über Fleiß drangeblieben", erklärte Wölfel.