Durchschnittsalter: 20,2 Jahre - Die Neuzugänge des SSV Markranstädt

Im Stadion am Bad startet am Freitagabend die neue Saison in der Sachsenliga. Zum Auftaktspiel empfängt der SSV Markranstädt den Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch. Dann könnten auch die fünf Neuzugänge auf Seiten der Hausherren ihr Debüt feiern.

Die Integration der fünf Neuen jedenfalls "lief ohne Probleme", attestierte SSV-Trainer Olaf Brosius in einem Interview auf den Vereinskanälen. "Auch durch ihre hohe Bereitschaft wurden die Spieler schnell und gut in der Mannschaft aufgenommen. Alle fünf sind mit unterschiedlichem Potential ausgestattet und werden uns mit Sicherheit im Laufe der Saison gut weiterhelfen", so Brosius über die fünf neuen Youngsters. Das Durchschnittsalter der Neuzugänge: 20,2 Jahre.

Von der SG Union Sandersdorf wechselte Enzo Zippließ zum SSV. Beim Oberligisten kam der ehemalige Junior des 1. FC Lokomotive Leipzig allerdings vermehrt für die zweite Mannschaft zum Einsatz. "Insgesamt habe ich vor allem die Oberliga als hartes Geschäft erlebt", sagte Zippließ in seiner Vorstellung zur Zeit in Sandersdorf. In Markranstädt hoffe der Offensivspieler, der am Freitag seinen 20. Geburtstag feiert, "auf eine größtmögliche Spielzeit zur Weiterentwicklung", so Zippließ. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls aus Sachsen-Anhalt wechselte Luca-Raoul Krobitzsch zum Sachsenligisten. Für Vizemeister SSC Weißenfels lief der 22-Jährige in der Vorsaison 29 Mal in der Verbandsliga auf - allerdings zumeist nach Einwechslung. "Ich möchte wieder eine wichtigere Rolle in einer Mannschaft einnehmen als bei meiner Station zuvor und mich so weiterentwickeln. Da ist Markranstädt die erste Wahl gewesen: Anspruchsvolle Liga, tolle Bedingungen, eine sehr gute Mannschaft und das Ganze in der Nähe zu meinem Wohnort", erklärte Krobitzsch seine Entscheidung für den SSV. Zum Spielerprofil:

>> Luca-Raoul Krobitzsch

Vom Landesliga-Kontrahenten Reichenbacher FC wechselte Luis Schulz zu den Blau-Weißen. Der 21-Jährige, der für den VFC Plauen schon neunmal in der Oberliga ran durfte, zog im Sommer aus dem Vogtland nach Leipzig. "Durch die Wirkung des Vereins nach außen" und die "guten Gespräche" landete der Mittelfeldspieler schließlich beim SSV. Seine Ziele mit dem neuen Club? "Da wir alle noch recht jung sind, sollte im Vordergrund stehen, sich als Mannschaft weiterzuentwickeln, um in den nächsten Jahren ganz oben anzugreifen", so Schulz. Zum Spielerprofil:

>> Luis Schulz

Unmittelbar aus dem Nachwuchsbereich schlossen sich derweil Matvii Vilchenko und Mike Leon Froß dem Sachsenligisten an. Der 19-jährige Vilchenko stürmte zuletzt für die A-Junioren der BSG Chemie Leipzig, der gleich alte Froß lief in der Offensive der Markranstädter U19 auf. Für beide steht im ersten Herrenjahr eines im Vordergrund: die Entwicklung. "Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken weiterhelfen, möglichst viele Spiele absolvieren und mich kontinuierlich verbessern", erklärte Vilchenko. "Ich freue mich vor allem darauf, möglichst viele Siege zusammen feiern zu können und hoffe auch von den routinierten Spielern viel mitnehmen zu können", sagte Froß. Zu den Spielerprofilen:

>> Mike Leon Froß

