Durchschnittliche Leistung der Heimelf

Getreu dem Motto: "Es ist nicht alles gold, was glänzt!", gewinnt die Heimelf nach dünner Leistung Zuhause mit 3:2 gegen die Gäste von der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II. Mulfingen/Hollenbach begann verhalten und die Gäste kamen besser ins Spiel. Viele Ungenauigkeiten prägten das Spiel der Einheimischen. Vieles blieb im ersten Durchgang auch Stückwerk, so erarbeitete sich der noch punktlose Gast einen Vorteil. Diesen wussten sie dann auch in Person von Jonas Deppisch zu nutzen (17.). Er setzte den Ball aus sechzehn Metern trocken ins rechte Eck. Auch dies war nicht der "Hallo-Wach-Effekt" für die Heimelf. Völlig verdient erhöhte dann Tobias Vierneißel auf 0:2 (29.). Die ersten 30 Minuten gingen klar an die Kurstädter. Glücklicherweise konnte David Kempf nachdem er sich toll im Strafraum durchsetzte auf 1:2 verkürzen (39.). Einziger richtiger Lichtblick für die Gastgeber im ersten Durchgang war aber die Rückkehr von Daniel Kempf nach mehrwöchiger Verletzungspause. Nachdem Wechsel ließen die Gäste mit zunehmender Spieldauer nach. Auch wenn die Einheimischen endlich begannen Fußball zu spielen. Den Ausgleich markierte dann Johannes Müller nach schöner Vorarbeit von Gutknecht (54.). In der Folge ließen die Gäste immer mehr Federn und wiederum Gutknecht konnte die Führung erzielen und das Spiel drehen (67.). Als Mulfingen/Hollenbach nach Foul und roter Karte die letzten fünf Minuten nochmal in Unterzahl agieren mussten, wurde es nochmal eine spannende Schlussphase. Löffelstelzen schaffte es aber nicht mehr entscheidend nachzulegen. So blieb es beim knappen Heimsieg.