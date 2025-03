Durchschnaufen im Abstiegskampf: BCF siegt bei Schlusslicht nur knapp

Durchschnaufen im Abstiegskampf: Der BCF Wolfratshausen siegt mit 2:1 bei Schlusslicht FC Aich, holt damit den zweiten Dreier nach der Winterpause. Mit 27 Zählern führen die Farchter das Klassement jenseits der Top-Sechs an und haben bei anhaltendem Trend gute Aussichten, die Planungen für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Süd voranzutreiben. „Der Druck ist etwas weniger geworden“, hält Tarkan Demir nach der Partie im Brucker Hinterland fest.

Es war einmal mehr eine Partie, in der die Flößerstädter den spielerischen Akzent lange Zeit nicht so recht fanden, sich aber auf ihre Individualisten verlassen konnten. Das mussten sie auch, regte der torlose Zwischenstand zur Pause doch zur Ungeduld an. Aich stand tief, nötigte den BCF zum Spieldiktat. Der versuchte sein Bestes, lief aber auch in zwei nicht ungefährliche Gegenstöße. Einen davon parierte Keeper Simon Oppolzer, der zweite Versuch verfehlte den Kasten.

Demir mahnte zu Beharrlich- und Hartnäckigkeit. Und siehe da: Plötzlich klappte es mit der Führung. Fatih Kocyigit nahm ein feines Zuspiel aus dem Mittelfeld an, umspielte zwei FC-Spieler und schloss präzise in die lange Torecke ab. Sukzessive machte sich in der Folgezeit der Mangel an Kontakt zum Naturrasen bemerkbar. „Das ständige Anlaufen hat Kraft gekostet“, beobachtete der Coach.

Wolfratshausen-Keeper fliegt vom Platz – BCF lässt jedoch kaum etwas zu

Laufwege wurden unangenehmer, Schritte schwerer. Pech hatte Oppolzer in einer Fehlinterpretation, was die Distanz zum auf ihn zueilenden Angreifer betraf. Mit der Folge eines per Schiedsrichter-Dekret verhängten vorzeitigen Dienstendes.

Demir tat‘s leid für Oppolzer. In Summe aber waren ihm Rot und Freistoß lieber als Gelb und Strafstoß. Zumal Fabijan Podunavac noch die Bringschuld des Dauer-Torjägers einzulösen hatte. Und das erledigte der Frontmann des Ballclubs in herausragender Manier. Mit einem Traumpass von Kocyigit, aber auch dem unwiderstehlichem Abschluss. Nachdem Podunavac wenig später das 0:3 verpasste, und Adrian Neumeier auf der anderen Seite eine starke Parade zeigte, kamen die nimmermüden Aicher in der Nachspielzeit nach Ecke zum Anschlusstor. Mehr ließen die Farcheter in den hektischen Schlusssekunden aber nicht zu.