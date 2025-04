„Durchschlagskraft fehlt“: SG Baiernrain-Dietramszell vor Abstieg - SV Bad Tölz siegt deutlich

SG Gaißach-Wackersberg - SG Baiernrain-Dietramszell 2:1 (0:0) – Der Abstieg des Tabellenvorletzten, bei elf Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz und noch sechs ausstehenden Begegnungen, dürfte wohl besiegelt sein. Allerdings präsentierten sich die Gäste an der Isar recht kämpferisch, das Team von Trainer Damir Delic legte sofort den Vorwärtsgang ein und tauchte gefährlich vor dem Kasten der Hausherren auf. Aber das war es dann mit dem Offensivdrang, die Hausherren bekamen das Geschehen immer besser in den Griff.

Gleich nach Wiederbeginn schien auch der nächste Angriff erfolglos zu enden, da kam Flori Hohenreiter nach einem Abwehrfehler, mit dem Rücken zum Tor stehend, an den Ball, drehte sich in Gerd-Müller-Manier, und der Ball hoppelte neben den Pfosten ins Netz. Dann passierte lange nichts, die Gastgeber drängten, hatten viel Ballbesitz, doch Chancen ergaben sich kaum. Schließlich war es erneut Flori Hohenreiter, der nicht aufsteckte, das Spielgerät nicht verloren gab, und Flori Sedlmaier schloss zum 2:0 ab. In der Nachspielzeit erzielte Peter Kanzler den Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht, obwohl sich sogar die Gelegenheit zum Ausgleich bot.

Delic: „Wir haben die Sache nicht schlecht gemacht, doch nach vorne fehlte uns einfach die Durchschlagskraft.“ Zufrieden mit den drei wichtigen Punkten war Angermeier: „Was uns gefehlt hat, wir hätten aus der Überlegenheit mehr Chancen kreieren müssen.“

TuS Holzkirchen II - SV Bad Tölz 0:3 (0:1) – Personell muss SV-Coach Thomas Gärner beinahe wöchentlich Veränderungen vornehmen. Auch in Holzkirchen wurden A-Junioren eingesetzt. Zwei davon waren die Matchwinner. Zunächst erzielte Moriz Hohenreiter (19.) mit einem direkten Freistoß sein erstes Tor in der ersten Mannschaft, und auch Alan Hassan (82.) taucht durch einen Kopfballtreffer im Anschluss an einen Freistoß erstmals in der Torschützenliste auf.

Den Hauptgrund für die drei Punkte sah Gärner ganz besonders in einem starken Defensivverhalten der Seinen: „Holzkirchen hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir haben konzentriert verteidigt.“ Die lange Erfolglosigkeit ließ die Hausherren immer stärker die Hintermannschaft lockern, der Druck auf den gegnerischen Kasten sollte mit zunehmender Spieldauer erhöht werden. Tölz boten sich Konterchancen. Dabei kam es zu einem Freistoß, den Simon Essendorfer (79.) zum vorentscheidenden 2:0 aus 16 Metern versenkte.

Alan Hassan setzte schließlich den Schlusspunkt. Gärner: „Gut für unser Selbstvertrauen. In den nun anstehenden Derbys gegen Rot-Weiß und die SG Gaißach-Wackersberg ist das sicher kein Nachteil.“