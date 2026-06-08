Durchmarsch perfekt: Zweiter Titel in Folge für VfR Bachem II

Doch trotz aller Erfolge blickt man beim Verein nicht zurück, sondern nach vorne. Mit dem Aufstieg in die Kreisliga B beginnt ein neues Kapitel. Gleichzeitig wird die Mannschaft künftig als erste Mannschaft des Vereins antreten und damit das sportliche Aushängeschild des Vereins sein.



Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren. Der Kader steht weitgehend fest und wurde gezielt verstärkt. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mannschaft auch in der Kreisliga B konkurrenzfähig sein wird und dort eine gute Rolle spielen kann. Ein besonders wichtiges Zeichen für die Zukunft ist die Erweiterung des Trainerstabs. Mit Samet Erucu stößt eine Persönlichkeit dazu, die innerhalb des Vereins und darüber hinaus hohes Ansehen genießt.



Samet Erucu bringt nicht nur jahrelange Erfahrung mit, sondern vor allem eine außergewöhnliche Leidenschaft für den Fußball. Er steht für Disziplin, Ehrgeiz, Professionalität und eine klare Siegermentalität. Seine fußballerische Kompetenz, sein Blick für Details und seine Fähigkeit, Spieler individuell weiterzuentwickeln, machen ihn zu einer enorm wertvollen Verstärkung.



Für die Verantwortlichen war schnell klar, dass Samet perfekt zum eingeschlagenen Weg des Vereins passt. Er verkörpert genau die Werte, die die Mannschaft in den vergangenen Jahren stark gemacht haben: harte Arbeit, Zusammenhalt, Respekt und den unbedingten Willen, sich ständig weiterzuentwickeln. „Mit Samet gewinnen wir einen absoluten Fußballfachmann für unseren Verein“, sagt Pasquale Catania. „Er bringt eine enorme Erfahrung mit und wird unseren Spielern sowohl sportlich als auch menschlich sehr viel mitgeben können. Seine Mentalität passt perfekt zu unserer Mannschaft.“



Auch Lillo Catania freut sich auf die Zusammenarbeit: „Samet lebt den Fußball. Er besitzt ein großes Fachwissen, bringt neue Ideen mit und wird unsere Mannschaft auf ihrem weiteren Weg enorm unterstützen. Solche Persönlichkeiten sind für jeden Verein eine Bereicherung.“



Mit Pasquale Catania, Lillo Catania und Samet Erucu verfügt die Mannschaft künftig über ein starkes Trainerteam, das die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen möchte. Die Freude über die zweite Meisterschaft ist groß, doch der Hunger auf weitere Erfolge ist noch größer. Die Spieler sind motiviert, die Trainer voller Tatendrang und das gesamte Umfeld blickt mit großer Vorfreude auf die neue Saison.



Nach zwei Meisterschaften in Folge beginnt nun die nächste Herausforderung. Die Kreisliga B wartet – und dieses Team ist bereit, auch dort seine Geschichte weiterzuschreiben.



