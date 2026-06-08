Durchmarsch perfekt: Zweiter Titel in Folge für VfR Bachem II

Zwei Meisterschaften in Folge, der Aufstieg in die Kreisliga B und die Rolle als neue erste Mannschaft des Vereins – die Erfolgsgeschichte des VfR Bachem II soll anhalten. Mit einem starken Kader und der Verstärkung durch Samet Erucu im Trainerstab sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Was vor drei Jahren mit viel Arbeit, Geduld und einer klaren Vision begann, ist heute eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Zum zweiten Mal in Folge konnte die Mannschaft die Meisterschaft feiern und sich damit erneut an die Spitze ihrer Liga setzen. Ein Erfolg, an den zu Beginn nur wenige geglaubt hatten.
Die nackten Zahlen der abgelaufenen Spielzeit dokumentieren eine Dominanz in der Liga. In 28 Partien musste der VfR Bachem II lediglich drei Niederlagen einstecken. Mit sagenhaften 129 geschossenen Toren stellte die Mannschaft den mit Abstand gefährlichsten Angriff der Liga, während die Defensive mit nur 37 Gegentreffern ebenfalls den Spitzenwert markiert. Am Ende feierte das Team den Titelgewinn mit einem komfortablen Vorsprung von sieben Punkten auf den Zweitplatzierten SV Weiden III.
„Als ich die Mannschaft vor drei Jahren übernommen habe, hatten wir Spieler dabei, die keine fußballerische Grundausbildung hatten, und andere, die zehn bis zwölf Jahre keinen Fußball mehr gespielt hatten. Viele haben uns damals unterschätzt. Aber wir haben nie auf andere gehört, sondern nur auf unsere Arbeit vertraut“, erinnert sich Trainer Pasquale Catania noch gut an die Anfänge.
Mit viel Einsatz, Disziplin und Teamgeist entwickelte sich aus einer bunt zusammengestellten Mannschaft ein echtes Erfolgsteam. Im zweiten Jahr wurde der Kader gezielt verstärkt und die Qualität innerhalb der Mannschaft kontinuierlich verbessert.
Eine wichtige Rolle spielte dabei auch Trainer Lillo Catania, der das Team von Pasquale Catania unterstützte und mit seiner Erfahrung, seiner Leidenschaft und seinem Fußballverständnis einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft leistete. „Lillo ist für mich und die Mannschaft ein enormer Gewinn. Seine Erfahrung und seine Liebe zum Fußball haben uns auf unserem Weg enorm geholfen. Gemeinsam haben wir eine Mannschaft aufgebaut, die füreinander kämpft und nie aufgibt“, erklärt Pasquale Catania.