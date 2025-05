Durchmarsch perfekt: TBM ist Bezirksliga-Meister!

In der zweiten Halbzeit spielt nur noch der Tabellenführer und spielt voll auf Sieg. Eine Angriffswelle nach der nächsten rollt auf das Gästetor. Den Anfang machen gute Freistoßsituationen, die der TBM nicht nutzen kann. In der 51. Minute Rosalie Baus mit einem tückischen Fernschuss und Keeperin Lahr mit spektakulärer Flugparade. Top-Torjägerin Sheeva Seyfi wird noch gut zugestellt und kommt noch nicht klar zum Schuss, aber in der 63. Minute. Alleine vor Keeperin Lahr rettet diese wieder glänzend. Dann ist Luise Escherich auf links außen durch, aber ihren Querpass findet in der Mitte keinen Abnehmer. Der TBM mit vielen Spielanteilen, aber die ganz großen Chancen bleiben Mangelware. Die Gäste verteidigen, leidenschaftlich und so muss eine etwas unorthodoxe Situation helfen. Mit der Hinausstellung von Frieda Krois, nach Foulspiel, verstärkt der TBM in Unterzahl den Angriffsdruck. In der 78. Minute ergibt sich wieder einen zentrale Freistoßposition und Meryem Richter zielt genau. Leider zu genau, denn der Ball knallt an den Innenpfosten und springt wieder raus. Auch die Ecken bringen wieder nichts und die Zeit läuft davon. Sieben Minuten Nachspielzeit zeigt Schiedsrichter Volker Blum an und der TBM will es nochmal wissen. Escherich und Julia Völk´s Schüsse noch zu ungenau und auch Seyfi trifft den Ball nicht voll. In der letzten Minute dann kann Seyfi, aus der Drehung mit einem satten Schuss Richtung Gehäuse den Treffer markieren. Aber nein! Keeperin Lahr rette mit einer sagenhaften Parade das torlose Unentschieden.

Während die Gäste den Punktgewinn abfeierten, waren die TBM´ler etwas verhalten. So richtig realisiert hatten die meisten Spielerinnen noch nicht den Aufstieg. Mit 51 Punkten bei noch drei ausstehenden Spielen, kann einzig der SV 1880 München aus seinen vier Partien noch auf die gleiche Punktzahl kommen, sollte der TBM keine Punkte mehr holen. Im direkten Vergleich mit Sieg und Remis ist der TBM dann vorne, also damit auch nicht mehr überholbar. Egal wie alle Restspiele ausgehen.